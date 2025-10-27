Каким был Ивано-Франковск 65 лет назад: фото с высоты

Ивано-Франковск, один из самых молодых европейских городов, является важным экономическим и культурным центром Западной Украины, расположенным в междуречье двух Быстриц — Надворнянской и Солотвинской. Город, который сегодня является областным центром с населением более 240 тысяч жителей, был основан в 1661 году как крепость польским магнатом Андреем Потоцким и вскоре получил Магдебургское право.

Благодаря оригинальности своей архитектуры и планировке в стиле Ренессанса, он часто ассоциируется с идеей "идеального города" и даже получил прозвище "малый Львов". Современное название в честь выдающегося украинского деятеля Ивана Франко город получил только в 1962 году, по случаю своего 300-летия, до этого он был известен как Станиславов.

Взгляд на прошлое с высоты

Недавно в сообществе "Ретро Франковск" был обнародован уникальный аэрофотоснимок, демонстрирующий, как выглядел центр Ивано-Франковска (тогда еще Станиславова) шесть с половиной десятилетий назад. Фотография, подписанная как "Центр Станислава в 1960 году. Вид с самолета", открывает взгляд на город в начале советского периода, незадолго до его переименования. Эти кадры с высоты позволяют оценить градостроительную структуру и масштабы застройки, которая была характерна для того времени.

Архитектура и история развития Франковска

Историческая застройка Станиславова, начинавшаяся с Рыночной площади и Ратуши, сохранила идеи Ренессанса об "идеальном городе", которые до сих пор заметны в планировании центра города. В XVIII-XIX веках город был важным торгово-ремесленным центром, а в 1866 году получил мощный толчок к развитию благодаря прокладке железной дороги. Однако значительная часть исторической застройки пострадала во время Первой мировой войны, а ее восстановление происходило уже в новейших архитектурных формах.

Именно Станиславов в течение января-мая 1919 года недолго служил столицей Западно-Украинской Народной Республики, принимая выдающихся украинских деятелей, таких как Михаил Грушевский и Симон Петлюра. Но в XX веке город пережил и трагические времена: советские репрессии, в частности массовый расстрел заключенных в Демьяновом Лазе, и жестокую нацистскую оккупацию.

Сегодня Ивано-Франковск является современным европейским городом, динамично развивающимся как в инвестиционно-экономическом, так и в культурно-художественном направлениях. Его жители, которые были движущей силой демократических преобразований 1990-х, остаются активными в развитии независимой Украины, продолжая улучшать уровень городской инфраструктуры.

