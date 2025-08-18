Тернополь в начале ХХ века: в сети показали уникальное фото

Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы в Тернополе – один из самых выдающихся архитектурных памятников города и памятник национального значения. Его история отражает сложные общественно-политические изменения, происходившие в городе, начиная с XVIII века и до наших дней.

Собор и дальше остается центром духовной жизни Тернополя, местом религиозных и культурных событий. В сети обнародовали архивные фото храма.

На месте современного собора в XVII веке стояла православная Марийская церковь, поврежденная после татарских набегов.

В 1749 году дидыч Тернополя, коронный гетман Юзеф Потоцкий, принял решение возвести здесь новый римо-католический костел вместе с монастырем. Строительство продолжалось до 1779 года и было осуществлено в стиле барокко. Храм получил название костела святого Винсента Феррера и находился под опекой доминиканцев.

Во второй половине XVIII века в монастырских помещениях размещались учреждения Тернопольского округа. В 1820 году доминиканцев заставили покинуть монастырь, который передали иезуитам. Они находились здесь до 1848 года, после чего здание частично использовалось под гимназию. В 1851 году храм посетил император Франц Иосиф I.

В начале ХХ века доминиканцы вернулись в костел.

В 1908–1910 годах состоялась масштабная реставрация: архитектор Владислав Садловский спроектировал новый купол, художник Кароль Политинский восстановил и создал новые фрески, был установлен орган, малые алтари и проведена электрификация.

В апреле 1944 года, во время боев за Тернополь, костел подвергся значительным разрушениям. Восстановление завершилось в 1959 году. В 1978–1989 годах в храме функционировала Тернопольская картинная галерея.

В 1989 году сооружение передали Украинской греко-католической церкви, после чего оно получило статус кафедрального собора Тернопольско-Зборовской архиепархии. Центральный неф украсили новые росписи художника Георгия Журавского.

Собор имеет разветвленную систему подземелий из камня и старинного кирпича. Существуют предположения, что они соединяли храм с замком и другими сооружениями города. Часть ходов замурована или засыпана землей.

