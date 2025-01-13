Каким был Тернополь во время бомбежек в 1944 году: исторические фото

Украинский город Тернополь во время Второй мировой войны значительно пострадал от немецких бомбардировок. Информацию о том, как жил областной центр в те годы, тщательно собирал и иллюстрировал архивными кадрами краевед Александр Столяров.

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Исследователь, которого не стало в 2020 году, публиковал рассказы на своей Facebook-странице, собрав немалый архив. В одном из сообщений он показал, каковы были масштабы разрушений, зафиксированные съемкой с самолета в 1944 году. "Узнаете родной город? Страшно смотреть издалека! А вблизи еще страшнее! А ведь это только фото", – писал Столяров.

Среди документов, которые он собрал, оказался также рисунок фронтового художника, который изобразил разрушенный до основания дом, от которого осталось лишь несколько конструкций. "А теперь попытаемся представить, как отыскивать в этом хаосе неразорванные маленькие мины, снаряды авиабомбы…", – говорится в сообщении.

Столяров поделился также историями из ХХ века, когда в Тернополе находили неразорванные снаряды времен Второй мировой. "Недавно многие удивлялись, что в самом центре города при установке макета Приходского костела ребята наткнулись на неразорванный снаряд. Возмущались: – Как же они разминировали!? Я раньше рассказывал о таких случаях, в частности о найденных двух двухсоткилограммовых авиабомбах в начале ул. Острожского... Таких случаев в Тернополе было множество!" – объяснял он.

По словам исследователя, убрать все последствия войны, даже несмотря на огромные усилия саперов, было невозможно. К тому же советская статистика тщательно умалчивала цифры. "Запрещалось и поднимать подобные темы в радио и телепередачах, и говорить публично… Поэтому они и мало кому известны – только в человеческой памяти остались", – свидетельствовал он.

Из собственных историй Столяров привел случай из середины 1970-х годов. Тогда в Тернополе готовили к открытию Шоколадный Бар в подвале бывшего ресторана "Украина". В ходе работ выяснилось, что дом гостиницы заминирован. "Видимо, немцы все подготовили, но, случилось так, что их очень быстро оттуда выбили и основная довольно продолжительная линия фронта пролегла по нынешнему бульвару Шевченко. Это по нашему бульвару отчетливо видно. Обратите внимание, где послевоенные новостройки, а где довоенные сооружения. Сразу ясно станет – кто разрушил город. Шоколадку же, чтобы паники не было, тихонько разминировали и концы в воду", – поделился он.

Также исследователь напомнил, как было обнаружено заминирование закрытого к тому времени тоннеля под стратегически важной железной дорогой Москва-Чоп. "В Тернополе практически в центре города тридцать лет заминированным был правый тоннель, если смотреть с ул. Крушельницкой. Обнаружили это, когда настала необходимость провести троллейбусную линию из центра в БАМ, потому что один тоннель не мог обеспечить пропускной способности", – рассказал Столяров.

Тогда засыпанными в тоннеле оказались, по слухам, два грузовика динамита, мин, снарядов и авиабомб. Это место можно увидеть на фото со стороны улицы Крушельницкой. Однако точно сказать, когда оно было сделано, невозможно. Кадр могли зафиксировать и во время мировой войны, когда виадук во время отступления взорвали русские.

"По моему мнению, немцы подготовили все для подрыва и до последнего момента, ждали освобождения из окружения танковой группой Фриске. Они хотели и дальше иметь возможность пользоваться железной дорогой. Во время артподготовки перед наступлением несколько советских снарядов попали непосредственно в колею над туннелем так, что пробили его верхнюю часть, и земля через отверстие засыпала все немецкие приготовления, а обслуга, которая должна была обеспечить подрыв, разбежалась или погибла. В результате быстрого наступления немцы были отброшены от этого места и уже не имели возможности взорвать мост", – предполагал исследователь.

Чтобы воспроизвести события военных времен, он по памяти и с помощью фоторедактора воспроизвел кадр, на котором показан туннель со стороны ул. Галицкой после попадания снарядов. "Верхняя часть засыпана не была, и ее позже замуровали, а мы ребятами туда влезли", – вспоминал Столяров.

Из-за большого количества восстановительных работ в городе полную реставрацию моста откладывали. А слабое транспортное движение позволяло обходиться одним туннелем. "Поэтому быстро возобновили движение железнодорожного транспорта, левый тоннель со стороны ул. Крушельницкой реставрировали, а правый тоннель просто замуровали. Он был замурован, и должен был выглядеть так, как простоял вплоть до запуска троллейбусов", – писал краевед.

По мнению Столярова, подкрепленному его собственным опытом, в Тернополе и начале ХХІ века оставалось еще много неразорванных снарядов времен Второй мировой войны. А значит, работы в городе у саперов оставалось немало.

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