Сумы в 50-х: подборка архивных фото города

Город Сумы расположен на берегах реки Псел при впадении в нее реки Сумки. Сейчас это административный, промышленный, образовательный и культурный центр области. Город имеет многовековую историю, берущую начало в середине XVII века и тесно связанную с казацкой эпохой.

В середине ХХ века Сумы находились в процессе послевоенного восстановления и индустриального развития. В сети появились архивные фотографии 1950-х годов.

Сумы были основаны в 1655 году на месте более древнего поселенияї. Первоначальное название, Сумин городок, на протяжении 1650–1660-х годов трансформировалось в современное. Основание города связано с переселением украинского населения на Слобожанщину после поражения казаков в битве под Берестечком в 1651 году. При содействии Богдана Хмельницкого крестьяне и казаки с правобережной Украины переселялись на восточные пограничные земли. По историческим данным, 25 июля 1655 года по царскому указу в Сумах было разрешено поселиться 100 семьям переселенцев из городка Ставища на Киевщине.

После отмены Слободской автономии в 1765 году Сумы стали административным центром Сумской провинции Слободско-Украинской губернии. В 1780 году город получил статус уездного центра, который сохранялся до 1923 года. С 1835 года Сумы входили в состав Харьковской губернии.

Во второй половине ХІХ – начале ХХ века город развивался как центр сахарной промышленности. В Сумах действовали ярмарки, развивались машиностроение, металлообработка, текстильная и суконная промышленность.

После административной реформы 1923 года Сумы стали центром округа, а с 1939 года – областным центром Сумской области. В 1930-х годах в городе были открыты педагогический институт, краеведческий музей и театр.

В октябре 1941 года Сумы были оккупированы немецкими войсками, а в сентябре 1943 года – освобождены.

В 1950-х годах Сумы находились на этапе активной индустриализации. В городе развивались машиностроительная, химическая, приборостроительная, пищевая и легкая промышленность. Возводились новые предприятия, жилые кварталы и объекты городской инфраструктуры.

