Во время Второй мировой войны украинский город Сумы почти два года провел под немецкой оккупацией. Обращались с ним при этом не очень бережно – многие здания подверглись значительным разрушениям, поэтому послевоенный период отличился для Сум интенсивным восстановлением.

В 1950-х годах областной центр все еще испытывал недостаток жилья и нехватку рабочих рук. Однако сумчане делали все возможное, чтобы поскорее привести все в порядок. Как в тот период выглядели Сумы, показали на винтажных фото в Facebook-сообществе "Сумы – история города".

Центр Сум в те годы выглядел значительно скромнее, чем сейчас. Многие исторические здания стояли поврежденными или отстроенными на скорую руку. Активно продолжалось восстановление промышленных предприятий, ведь именно промышленность была основой городской экономики. Сумской машиностроительный завод, химические и вспомогательные производства снова запускали цеха, принимали рабочих, среди которых было много фронтовиков и молодежи.

Жилищные условия оставались сложными. Люди жили в коммуналках, бараках или тесных квартирах, где несколько поколений делили одну кухню. Отопление часто было печным, воду носили из колонок, а удобства находились во дворе. Однако даже в таких условиях сумчане пытались создать уют – сажали цветы возле домов, чинили заборы, белили стены.

Постепенно оживала и культурная жизнь города. Открывались кинотеатры, клубы при заводах, библиотеки. Просмотр фильма или поход на танцы был для горожан настоящим событием. Росла в тот период и рождаемость. После войны людям хотелось верить в лучшее будущее.

Сумы в 1950-х годах были городом выдержки и медленного, но неуклонного возрождения. Именно в то время и закладывались основы того, каким впоследствии станет большой областной центр на северо-востоке Украины, который сейчас так страдает от атак уже не немецких, а российских оккупантов.

