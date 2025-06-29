Сумы на архивных фото 1950-х годов: каким был украинский город

Город Сумы лежит на берегах реки Псел при впадении в нее реки Сумки. Город имеет давнюю историю, тесно связанную с событиями казацкой эпохи. Поселение было основано еще в 1655 году.

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В сети появились архивные фото города, датированные серединой прошлого века. В годы Второй мировой Сумы подверглись значительным разрушениям, но уже в послевоенный период началось масштабное восстановление и индустриализация.

Город Сумы основан в 1655 году на месте древнего поселения, известного как Суминское городище. Первоначальное название – Сумин городок – со временем трансформировалась, и уже на протяжении 1650–1660-х годов закрепилось современное название.

Основание города связано с массовым переселением украинского населения на Слобожанщину после поражения казаков в битве под Берестечком в 1651 году. Богдан Хмельницкий способствовал переселению крестьян и казаков с Правобережной Украины на восток – в приграничные земли вблизи Московии. Вследствие этого в течение 1651–1660 годов были основаны новые населенные пункты, среди которых – Сумы, Харьков, Лебедин, Тростянец и другие.

Считается, что 25 июля 1655 года по царскому указу в Сумах было разрешено поселиться 100 семьям казаков и крестьян из городка Ставища (Киевщина).

После отмены Слободской автономии в 1765 году Сумы стали административным центром Сумской провинции Слободско-Украинской губернии. В 1780 году город получил статус уездного центра (сохранялся до 1923 года). С 1835 года Сумы вошли в состав Харьковской губернии.

Во второй половине XIX – начале XX века город переживал активное развитие, став важным центром сахарной промышленности. Сумы были известны яркими ярмарками, проводившимися трижды в год, а также развитием машиностроения, металлообработки, суконной и текстильной промышленности. Торговля, ремесла и транспорт сделали город важным экономическим узлом Левобережной Украины.

После административной реформы 1923 года Сумы потеряли уездный статус и стали центром округа, а с 1939 года – областным центром новообразованной Сумской области. В 1930-х годах в городе открыли образовательные и культурные учреждения – педагогический институт, краеведческий музей, театр.

В октябре 1941 года Сумы были захвачены немецкими войсками, а в сентябре 1943 года – освобождены.

С 1950-х годов Сумы превращались в крупный промышленный центр.

В городе быстро развивались машиностроительная, химическая, приборостроительная, пищевая и легкая промышленность. Появлялись новые предприятия, жилые массивы, инфраструктурные объекты.

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