Старый Славянск: в сети показали архивные фото

Славянск — город с богатой и непростой историей. Он менялся из поколения в поколение, однако большинство изменений происходили постепенно, поэтому оставались почти незаметными для жителей.

Фотографии из прошлого позволяют увидеть, каким был город когда-то, и понять, как он преображался со временем. Архивные фотографии воссоздают атмосферу улиц, которые сейчас выглядят совсем иначе.

В сообществе slavyansk_best_city в Instagram опубликовали серию редких фото, показывающих знакомые места в совершенно ином виде. Это уникальная возможность заглянуть в прошлое и почувствовать дух старого Славянска.

Славянск на старых фотографиях

Опубликованные снимки охватывают разные периоды — от 60-х до 70-х годов XX века. На фото можно увидеть перекресток улиц Шевченко и Университетской с выходом на Соборную площадь, бывшую кулинарию на улице Университетской, панорамный вид на город в 60-х годах, здание автостанции 70-х годов, старый банк на перекрестке улиц Шевченко и Банковской, а также процесс возведения многоэтажки на Шевченко.

Эти фотографии демонстрируют, как менялась архитектура и городская инфраструктура, отражая дух своей эпохи.

До 1784 года Славянск имел несколько разных названий — Тор, Тавр, Солеванск, Словенск, Славянское. Название Тор происходит от одноименной реки (ныне Казенный Торец) и озер в регионе, а также связано с кочевым племенем торков, которое когда-то жило на этих землях. В январе 1784 года город получил название Словенск в рамках политики панславизма Российской империи, которая стремилась подчеркнуть "славянскую" принадлежность региона после захвата Крыма. Впоследствии в документах появлялись различные варианты написания — от Славянска до Славянского. В советский период официально закрепилась форма "Славянск" на русском и "Слов’янськ" на украинском.

Славянск — город-курорт в Краматорском районе Донецкой области, расположенный на севере региона, в долине реки Казённый Торец. В 1920 году его присоединили к Донецкой губернии, а с 1932 года город стал частью новообразованной Донецкой области. Славянск пережил много исторических событий, но особенно трагическими стали годы войны на востоке Украины. В апреле 2014-го он стал первым городом, захваченным российскими диверсионными группами, однако уже 5 июля того же года был освобожден украинскими военными.

С началом полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года Славянск подвергается регулярным обстрелам. Весной 2022 года началась эвакуация жителей, а в результате атак были разрушены десятки домов и объектов инфраструктуры.

Наиболее трагические обстрелы произошли 27 марта и 14 апреля 2023 года, когда погибли мирные жители, среди которых был и двухлетний ребенок.

