Каким Славянск был 50 лет назад: яркие фото

Славянск – город с богатой историей, который на протяжении веков менялся и развивался. Благодаря архивным материалам мы можем заглянуть в прошлое и узнать, каким был город около 50 лет назад, в начале 1970-х годов.

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Фотографии, сделанные в начале 1970-х годов, имеют большую историческую ценность. Они позволяют сравнить, каким был город 50 лет назад, и увидеть изменения, которые произошли с тех пор. Эти фотографии – важный элемент сохранения памяти о прошлом Славянска.

Что известно о городе Славянск

Славянск, до 1784 года, известный как Тор, является городом областного подчинения Донецкой области. Он расположен на реке Казенный Торец, неподалеку от Торских соляных озер. В 2005 году население города составило 122,5 тыс. лиц.

Добыча соли на Торских озерах началась на рубеже 16-17 веков. Для защиты соляных промыслов в 1676 году был основан город-крепость Тор, заселенный переселенцами из Правобережной Украины.

На протяжении своей истории Славянск претерпевал изменения в административно-территориальном устройстве, находясь в составе различных губерний и наместничеств. В 1784 году Тор был переименован в Словенск (впоследствии Славянск) и получил статус уездного города.

В 19 веке после закрытия соляных промыслов и их последующего возрождения в Славянске начали развиваться промышленные предприятия, особенно в пищевой отрасли. Кроме того, город приобрел популярность как бальнеологический курорт благодаря целебным свойствам местных соляных озер и грязей.

С октября 1917 г. власти в городе перешли к большевикам. Однако с 20 апреля 1918 года Славянск оказался под контролем немецких войск и украинского правительства (сначала правительства Украинской Народной Республики, а впоследствии – Украинского Государства). 25 декабря 1918 г. город снова захватили большевики, а 5 июня 1919 г. – силы Деникина. Окончательное установление советской власти произошло 25 декабря 1919 года. 16 апреля 1920 года Славянск был включен в состав Донецкой губернии.

Первым шагом большевистской власти в Славянске стало создание концентрационного лагеря, одного из двадцати пяти, организованных в УССР в 1920 году. В это время Славянский район был охвачен пламенем крестьянских восстаний.

По данным Губернской ЧК, в Донецкой губернии к августу 1920 года насчитывалось около 10 тысяч активных повстанцев. Из них 1200 действовали против коммунистов в Славянском уезде. В июле 1920 года в селе Терны (что сейчас является частью Лиманского городского общества) произошло крестьянское восстание, в котором приняли участие 2000 человек. Повстанцы полностью разгромили отряд, занимавшийся реквизициями продовольствия.

Во время Второй мировой войны Славянск подвергся немецкой оккупации. А в 2014 году город стал ареной боевых действий со стороны оккупантов уже российских.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году город подвергается враждебным обстрелам и разрушениям.

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