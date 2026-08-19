Старый Львов: в сети показали архивные фото

Казалось бы, что может быть общего между такими довольно удаленными точками Львова, как площадь Галицкая и конечная часть улицы Степана Бандеры, где находится костёл святых Ольги и Елизаветы? Ответ прост – легендарный львовский трамвай.

Видео дня

Эти две локации еще в конце XIX века соединил конный, а позже еще и электрический трамвай. Как они выглядели в те времена, показало Facebook-сообщество "Путешествие по старой границе".

Электрический трамвай вышел на маршрут в городе Льва 31 мая 1894 года. Это была четвертая такая линия в Австро-Венгрии и вторая на территории современной Украины после Киева. Вагоны производства фирмы "Сименс и Гальске" курсировали от главного вокзала до Стрыйского парка – именно там в том году проходила Галицкая краевая выставка, ради которой город и спешил с запуском нового транспорта.

Маршрут пролегал по современным улицам Черновицкой и Степана Бандеры – и именно здесь, возле костела святых Ольги и Елизаветы, трамвай начинал свой путь от роскошного современного железнодорожного вокзала к центру. На снимке виден этот участок маршрута: трамвайный вагон на фоне неоготического храма (его часть видна слева), магазины вдоль улицы, прохожие в австрийских пальто.

Площадь Галицкая была ещё одной ключевой точкой на этом маршруте. Трамвайные пути проходили через неё, и именно здесь летом 1894 года произошёл первый во Львове курьезный инцидент: электрический и конный трамваи столкнулись. К счастью, обошлось без жертв. Фотография площади, сделанная до 1910 года, запечатлела ее именно в то время, когда она уже стала привычной частью трамвайного Львова: брусчатка, фонари, каменные дома с магазинами на первом этаже.

Сегодня улица Бандеры и площадь Галицкая, как и раньше, связаны трамвайными маршрутами. За 130 лет изменились вагоны, названия улиц, а город стал частью независимой Украины, но трамвайные пути остались. Причем они до сих пор остаются узкоколейными – именно эта особенность делает львовский трамвай уникальным.

Ранее OBOZ.UA показывал винтажное фото Винницы, на котором она похожа на французскую Ниццу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.