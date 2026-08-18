С атмосферой Ниццы: в сети появилось интересное фото старой Винницы

Между украинской Винницей и французской Ниццей сложно найти много общих черт. Впрочем, талантливый фотограф может запечатлеть такой момент, когда атмосфера Лазурного берега на мгновение воцарится над Южным Бугом.

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Именно такой получилась открытка, снимок для которой сделал фотограф Я. Паволоцкий. Он запечатлел яхту, плывущую по реке на фоне здания водной станции ДОСААФа в Виннице. Снимок опубликовал в Facebook пользователь Stoguno Cheval.

Станция в Старом городе была одним из любимых мест отдыха винничан того времени. Жители левобережной части любили приходить сюда: брали напрокат лодки, наблюдали за соревнованиями. Вплоть до открытия крытого бассейна "Авангард" все городские соревнования по плаванию проводились именно на открытой воде – здесь, на базе ДОСААФа. Именно на этой станции в свое время и заметили Марию Гавриш – талантливую спортсменку, которая впоследствии переехала в Киев и с 1948 по 1957 год установила 15 рекордов СССР по плаванию.

О том, что на снимке именно Винница, свидетельствует деревянная Николаевская церковь в Старом Городе. Ее можно заметить на холме вдали. Памятник архитектуры был построен еще в 1746 году и представляет собой интересный образец эпохи барокко.

Еще один характерный артефакт в кадре – это автомобиль "Победа", стоящий возле здания вокзала. Такие выпускали в 1946-1958 годах. Модель оказалась настолько удачной, что ее экспортировали из СССР, а внутри страны о ней мечтали все автолюбители.

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