Старые фото Тернополя: в сети показали разрушенный город после Второй мировой

Тернополь, древний город на берегах реки Серет, являющийся важным центром Западной Украины, пережил одну из самых трагических страниц своей истории во время Второй мировой войны. Разрушительные последствия того периода превратили значительную часть городской застройки в руины.

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Однако, несмотря на огромные потери и масштабные повреждения, город сумел возродиться из пепла, демонстрируя невероятную стойкость. Недавно обнародованные архивные фотографии позволяют взглянуть на Тернополь, который восстанавливали буквально с нуля. Эти кадры свидетельствуют о масштабных усилиях и самоотверженном труде жителей, которые восстанавливали свой родной город, даря ему новую жизнь.

Тернополь до войны и его трагический период

Основанный в 1540 году Яном Амором Тарновским, Тернополь веками был важным административным и культурным центром Галичины. Он прошел сквозь руки разных государств, будучи частью Королевства Польского, Речи Посполитой, Австро-Венгрии, а также кратковременно столицей ЗУНР и Галицкой ССР. Однако наибольшие потери городу нанесли события Второй мировой войны. После вхождения в нацистский дистрикт "Галичина" в 1941 году, Тернополь подвергся неслыханным разрушениям, которые полностью изменили его архитектурный облик.

Масштабы разрушений и потери

Вторая мировая война оставила глубокие шрамы на Тернополе. Кроме тотальных разрушений зданий, учреждений и предприятий, город потерял огромное количество населения. Репрессии НКВД, предшествовавшие оккупации, и преступления нацистского режима привели к гибели десятков тысяч тернополян, а сотни молодых людей были вывезены на принудительные работы в Германию. Многие исторические фонды и архивы магистрата города также были потеряны, что подчеркивает культурную и историческую катастрофу того периода.

Одним из символов послевоенного возрождения Тернополя стало масштабное восстановление городского пруда, полностью уничтоженного во время войны. В 1956 году было принято решение о его восстановлении, построена новая дамба, и уровень воды значительно повысился. Новое водохранилище, получившее название Комсомольского озера, заняло площадь более 300 гектаров. Параллельно с этим, активно проводились субботники по благоустройству прибрежных территорий, а между прудом и центром города был заложен знаменитый парк имени Шевченко, протянувшийся вдоль восточного берега водоема.

В рамках послевоенного восстановления также был отреставрирован Старый Замок, который впоследствии превратился во Дворец спорта. Рядом с ним появилось здание ресторана "Волна" с террасой, открывавшей прекрасный вид на озеро, хотя эта терраса, к сожалению, не сохранилась до наших дней. На юго-восточном берегу озера был создан городской пляж, к которому вела широкая лестница. Вся набережная вдоль парка получила неоклассический стиль, построены беседки и другие декоративные элементы. Именно тогда был создан и известный теперь как Остров Любви, который стал результатом углубления дна Комсомольского озера.

В 1960-х годах город продолжал развиваться. Пляж возле Старого Замка был ликвидирован, а на его месте обустроили стоянку для катеров, яхт и моторных лодок, а также центральную пристань. Широкие лестницы к пристани дополнил каскад искусственных водопадов, известный как "Слезы Гронского" - в честь тогдашнего главного архитектора города. По типовому проекту была построена гостиница "Тернополь", которая стала украшением города. На противоположном берегу, на склонах Кутковецкой горы, заложили лесопарк, а возле него появился ресторан "Поплавок" и новый пляж, который впоследствии стал Ближним.

Тернополь, ставший областным центром еще в 1939 году, сегодня является ярким примером возрождения после катастрофических событий. Хотя сталинские репрессии продолжались и в послевоенные годы, препятствуя полноценному развитию, масштабное восстановление 1950-60-х годов заложило основу современного вида города.

OBOZ.UA ранее публиковал исторические фотографии, которые показывают Тернополь во время бомбежек в 1944 году.

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