Старые фото Сум: в сети показали город в начале ХХ века

Город Сумы расположен на берегах реки Псел при впадении в нее Сумки. Основанный в 1655 году переселенцами из правобережной Украины, город быстро стал одним из центров слободских поселений.

Сегодня Сумы известны как значительный промышленный узел, образовательный и культурный центр. В сети обнародовали уникальные архивные фото города.

Город был основан в 1655 году на месте древнего поселения, известного как Сумыно городище. Сначала оно называлось Сумин городок, которое впоследствии трансформировалось в современное – Сумы.

Основание города непосредственно связано с массовым переселением украинцев на Слобожанщину после поражения под Берестечком в 1651 году. Богдан Хмельницкий поощрял крестьян и казаков с правобережной Украины переселяться в приграничные земли на востоке. В этот период появились новые города – Сумы, Харьков, Лебедин, Тростянец.

Считается, что 25 июля 1655 года по царскому указу в Сумах было разрешено поселиться ста семьям казаков и крестьян из городка Ставища на Киевщине.

После отмены Слободской автономии в 1765 году Сумы стали административным центром Сумской провинции Слободско-Украинской губернии. С 1780 года они получили статус уездного центра (сохранялся до 1923 года). С 1835 года город вошел в состав Харьковской губернии.

Во второй половине XIX – начале XX века Сумы активно развивались благодаря сахарной промышленности. Здесь действовали многочисленные предприятия машиностроения, металлообработки, текстильной и суконной отрасли. Трижды в год проходили крупные ярмарки, которые превращали город в экономический центр Левобережной Украины.

В 1923 году после административной реформы город потерял статус уездного центра и стал центром округа. С 1939 года Сумы определены областным центром новообразованной Сумской области.

В 1930-х годах здесь открылись важные культурные и образовательные учреждения: педагогический институт, краеведческий музей, театр.

С 1950-х годов город превратился в крупный промышленный центр, известный машиностроением, химической и легкой промышленностью.

Это город с богатым прошлым, в котором сочетаются памятники казацкой эпохи, архитектура XIX века и динамика современного промышленного и образовательного центра.

