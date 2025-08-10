Старые фото Дружковки: в сети показали архивы

Дружковка – город на севере Донецкой области, расположенный на северо-восточных склонах Донецкого кряжа, у слияния рек Кривой и Казенный Торец. Первое документальное упоминание о поселении датируется 1781 годом.

По преданию, основание населенного пункта связывают с казаком по имени Дружко, который якобы заложил здесь казацкий пост в первой половине XVII века. В сети обнародовали архивные фото города.

Индустриальное развитие территории началось в 1870-х годах с появлением рабочего поселка при станции Дружковка Курско-Харьковско-Азовской железной дороги. Станция получила название в честь соседнего села, расположенного в 6 км.

В 1893 году французское общество железоделательного и сталелитейного производства начало строительство чугунолитейного и сталелитейного заводов. В мае 1894 года была задута первая доменная печь. В 1898 году бельгийские инвесторы создали Торецкое сталелитейное и механическое анонимное общество и построили новый завод на базе бывшей сахароварни.

В декабре 1918 года Дружковка оказалась под контролем большевистских формирований.

31 мая 1919 года город захватили войска добровольческой армии, однако уже 27 декабря 1919 года власть большевиков окончательно утвердилась.

В годы первых пятилеток в городе были построены новые цеха металлургического завода, электростанция и крупнейший на то время в СССР метизный завод (1929 год).

В 1938 году Дружковка получила официальный статус города.

