Старые фото Черкасс: каким был город после 50-х

Черкассы – город с богатой историей, известный с конца XIV века. На протяжении веков он играл важную роль в развитии всей Украины. Именно здесь формировались основы казачества, а жители города принимали активное участие в освободительных движениях.

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Получив статус областного центра, Черкассы начали стремительно расти, превратившись в промышленный центр и ведущий культурный центр региона. В сети обнародовали архивные фото города, датированные 1950-1960 годами.

Город расположен на высоком правом берегу Днепра, в частности его среднего течения, где было создано Кременчугское водохранилище. Именно через него в 1961 году построили один из самых длинных инженерных объектов в Украине – мост-дамбу длиной почти 15 км, соединивший берега Черкасского моря и сделавший город важным транспортным узлом.

Рельеф исторической части Черкасс сформировали Замковая гора, на которой когда-то возвышался Черкасский замок, и многочисленные овраги в районе Сосновки. В то же время большая часть города расположена на равнине.

К сожалению, интенсивная советская урбанизация существенно исказила уникальный природный ландшафт днепровских холмов. Особенно разрушительным стало строительство 1960-х годов, когда ради возведения мемориального комплекса "Холм Славы" были снесены Свято-Троицкий храм и археологическое городище на Замковой горе. При этом был уничтожен значительный культурный слой, а сам холм засыпан насыпью грунта.

В последующие годы искажен историко-ландшафтный комплекс между речным портом и местом расположения замчища.

В послевоенные годы Черкассы начали развиваться как промышленный город. С 1954 года город стал административным центром новообразованной Черкасской области – самой молодой на то время в УССР. Ведущими отраслями стали химическая, машиностроительная, приборостроительная, перерабатывающая и пищевая промышленность. В 1961 году здесь построили крупнейший в стране завод по производству азотных удобрений.

Таким образом, Черкассы стали важным экономическим, промышленным и транспортным центром.

Также OBOZ.UA публиковал архивные фото Ровно периода 1940-х.

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