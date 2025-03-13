Каким было Ривне сразу после войны: архивные фото 40-х годов

Волынский князь Владимир Василькович, племянник Даниила Галицкого, построил Ривне на восточных границах своего княжества. Впервые Ривне упоминается в письменных источниках в 1283 году в польской летописи Rocznik kapituły krakowskiej.

Видео дня

Однако археологические находки свидетельствуют о том, что город значительно старше – в ходе исследований были обнаружены остатки поселений, керамика, орудия труда и другие артефакты, датированные X веком. В сети обнародовали уникальные архивные фото города.

Немецкая оккупация Ривне началась 28 июня 1941 года. Большинство населения не успело эвакуироваться, ведь организованного отступления не было.

20 августа 1941 года по приказу Адольфа Гитлера был создан райхскомиссариат Украина, административный центр которого расположился именно в Ривне. Райхскомиссаром стал Эрих Кох, а город стал местом расположения многочисленных нацистских управленцев. Хотя формально признание украинского языка и использование национальной символики должно было создать иллюзию автономии, на самом деле оккупационные власти рассматривали территорию только как часть будущего расширения Третьего рейха.

Оккупационный режим сопровождался массовыми репрессиями, принудительным трудом и жестокими карательными мерами. Только по неполным данным, в Ривне было казнено более 121 тысячи мирных жителей.

Несмотря на серьезный контроль, в городе действовали подпольные антифашистские группы.

2 февраля 1944 года Красная армия вошла в город. Ривне испытало значительные разрушения: большинство зданий были уничтожены, отсутствовало электроснабжение, водоснабжение и связь. Однако уже на седьмой день после изгнания гитлеровцев электроэнергия была восстановлена.

В течение года были восстановлены десятки предприятий, школ, больниц и культурных учреждений.

После войны советская власть начала репрессии против участников национально-освободительного движения, в частности воинов УПА. Борьба с подпольем продолжалась по крайней мере до 1953 года.

С 1949 году в Ривне началось масштабное жилищное строительство. К 1950 году удалось полностью восстановить городскую инфраструктуру. В 1951 году был построен новый железнодорожный вокзал на месте разрушенного во время войны.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким был Харьков за год до Голодомора.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.