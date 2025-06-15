Сорочинская ярмарка в 70-х: в сети показали архивные фото

Сорочинская ярмарка, одна из самых известных в Украине, проходит в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области. Даже во времена СССР, в 1970-х годах это событие приобретало признаки массового культурного мероприятия, которое выходило далеко за пределы сельского формата.

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Несмотря на отсутствие инфраструктуры, событие привлекало большое количество участников и посетителей. Ярмарка проходила на открытом поле без надлежащих условий, однако именно здесь можно было приобрести редкие или дефицитные в то время товары – от хозяйственного инвентаря до предметов быта и текстиля. Архивные фото 70-х, недавно опубликованные в сети, иллюстрируют эту атмосферу.

Село Великие Сорочинцы оставалось бы малоизвестным, если бы его не связывали с именем Николая Гоголя, который родился здесь в 1809 году. Именно благодаря повести "Сорочинская ярмарка" (в составе сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки") ярмарка получила культурную привязку и литературное значение, что в дальнейшем сыграло важную роль в ее возрождении.

Ярмарки в Украине существовали издавна, но были отменены в 1920-х годах советской властью. Вся торговля перешла под контроль государственной кооперации.

Только в 1966 году была предпринята первая попытка возрождения ярмарочного движения, и именно Сорочинская ярмарка стала символом этой инициативы. С тех пор она начала проводиться ежегодно, постепенно приобретая все больший масштаб.

В 70-х годах здесь уже можно было увидеть продукцию разных регионов Украины, народных мастеров, гончаров, ткачей и ремесленников.

После длительного упадка в 1990-х, связанного с экономическим кризисом, ярмарка вновь обрела значимость. В 1999 году, согласно указу Президента Украины, Сорочинская ярмарка получила официальный статус национальной.

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