Ривне 100 лет назад: в сети показали интересные исторические фото

Город Ривне, расположенный на территории исторической Волыни, имеет богатую и насыщенную историю, которая достигает тысячелетий. От первых упоминаний в летописях до бурных событий XX века город пережил множество трансформаций.

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В начале прошлого столетия Ривне переживало период активного развития, о чем свидетельствуют многочисленные архитектурные памятки и исторические фотографии. Эти фотографии, сохранившие дух эпохи, позволяют нам погрузиться в атмосферу города столетней давности.

К концу XIX века Ривне, где проживало около 25 тысяч жителей, начало стремительно развиваться благодаря появлению военного городка. В этот период были построены знаковые постройки: приходской костёл святого Антония, первый городской музей и новый театр. В 1909 году началось строительство первой электростанции, а через год заработал пивзавод "Бергшлес".

Первое упоминание о Ривном датируется 1283 годом. В XV-XVI веках город переходил в собственность разных княжеских семей, а в 1492 году получил Магдебургское право. В XVI-XVII веках Ривне становилось ареной казачьих восстаний и освободительной борьбы. В 1667 году, согласно Андрусовскому соглашению, город отошел к Речи Посполитой.

В XVIII веке Ривне принадлежало польским магнатам Любомирским, а в 1793 г., после второго раздела Польши, вошло в состав Российской империи. В XIX веке город приобрел статус уездного центра, что способствовало его развитию. В 1857 году через Ривне пролегла шоссейная дорога Киев-Брест, а в 1873 году – железнодорожный путь.

В годы Первой мировой войны Ривненщина оказалась в эпицентре боевых действий. В 1919 году в Ровно временно находилось правительство Украинской Народной Республики. В 1920 году город вошел в состав Польского государства. В 1939 году, согласно пакту Молотова-Риббентропа, Западная Украина, включая Ривне, была присоединена к СССР.

В период нацистской оккупации Ривне стало столицей Райхскомиссариата Украины. Город стал местом массовых казней еврейского населения и советских военнопленных. В 1944 году Ривне было освобождено от нацистских захватчиков.

В послевоенные годы Ривне активно восстанавливалось и развивалось. В 1950-1980-х годах были построены крупные промышленные предприятия: Ривненский льнокомбинат и Азот. В 1997 году был открыт аэровокзал международного класса.

В 1991 году, после провозглашения независимости Украины, "Ровно" было переименовано в "Ривне". Сегодня Ривне – это современный город с богатой историей и культурным наследием, который продолжает развиваться и двигаться вперед.

Фотографии Ривного столетней давности – это не просто исторические документы, а окна в прошлое, позволяющие нам почувствовать дух эпохи и увидеть, каким был город в те времена. Они напоминают нам о важности сохранения исторической памяти и о том, как быстротечное время изменяет лицо городов.

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