Каким был старый Тернополь: архивные фото причала

Тернополь — один из самых больших и интересных городов запада Украины, расположенный в центральной части страны. Это город с богатой историей, которая охватывает несколько веков и отличается многочисленными важными событиями.

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Тернополь сочетает в себе архитектурное наследие Австрии, красоты Подолья и традиции Галиччины, что делает его невероятно привлекательным для туристов и жителей. Город развивался вокруг Тернопольского замка, который был и оборонной крепостью и резиденцией местных правителей.

OBOZ.UA предлагает узнать больше об истории города и посмотреть старые фотографии, чтобы узнать, как был известен Тернопольский пруд (Тернопольское море) в 60 и 80-е годы прошлого века.

История Тернополя

Она начинается в середине XVI века, когда король Сигизмунд I предоставил привилегию Иоанну Амору из Тарнова на основание города-крепости на месте опустошенного Сопильче. Замок, построенный в то время, является старейшим зданием города и до сих пор является важной частью его архитектурного наследия. Город быстро развивался благодаря торговле и географическому положению, а также полученным правам на самоуправление.

С момента основания Тернополь стал важным религиозным центром, где проживали представители разных национальностей и конфессий. Это нашло свое отражение в многочисленных старинных храмах, таких как Архикафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы, Кафедральный собор Рождества Христова и Церковь Воздвижения Честного Креста, являющаяся частью городских оборонительных сооружений.

Тернополь тоже славится своей архитектурой. Узкие улочки и австрийские дома придают городу особый шарм. Среди многочисленных памятников стоит отметить оперной певице Соломии Крушельницкой и литературным персонажам.

Одной из главных природных изюминок Тернополя является Тернопольский пруд, большой искусственный водоем в центре города. Это не только живописное место для прогулок, но и популярное место отдыха. Открытый еще в XVI веке Тернопольский пруд основной водной артерией города. С 2017 года здесь работает самый длинный в Украине фонтан, придающий еще больше привлекательности этому природному объекту.

Тернополь также известен своей культурной и фестивальной традицией. Город ежегодно принимает множество культурных мероприятий, среди которых самый известный - Международный музыкальный фестиваль "Файне місто". Это мероприятие собирает в городе многочисленных артистов и туристов со всего мира, подтверждая статус Тернополя как культурного центра.

Географически Тернополь расположен на плато Подольской возвышенности, что обеспечивает ему большое количество природных красот. Город находится на реке Серет, а его самый большой водоем – Тернопольский пруд – является любимым местом отдыха как для местных жителей, так и для гостей города.

Климат Тернополя умеренно-континентальный, обеспечивающий мягкую зиму и теплое влажное лето. Летом средняя температура достигает +19°C, а зимой снижается до -5°C. Такая температура и климат делают город привлекательным для туристов, желающих насладиться природой и культурными достопримечательностями в течение всего года.

Тернопольский пруд

Также известен как Тернопольское озеро или Комсомольское озеро — большой искусственный водоем в центре города, созданный на реке Серет. Площадь пруда составляет 300 гектаров, а береговая линия простирается на 10 км. Строительство пруда началось в 1548 году по инициативе Ян-Амора Тарновского, планировавшего создать водный барьер для обороны города от нападений. Став имел большое хозяйственное значение в XVII веке, в частности работали мельницы, а в озере разводили рыбу.

Во время Второй мировой войны водоем был разрушен, но в 1950-х годах начали его восстановление, построив новую дамбу и гидротехнические сооружения. После этого стал название Комсомольское озеро, а в 1992 году его переименовали в Тернопольский пруд. Сегодня стал популярным местом для отдыха, с пляжами, набережными, ресторанами и развлекательными заведениями.

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