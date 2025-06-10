Пять мест Одессы, которых уже нет: архивные фото

Изменения городского пространства – процесс постепенный, но неотвратимый. За столетия Одесса потеряла немало архитектурных и транспортных объектов, которые когда-то были привычными для жителей. Некоторые из них были разрушены войнами, другие – изменены или вытеснены новыми застройками.

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Сегодня о них напоминают лишь архивные снимки и фрагменты в воспоминаниях. В этой подборке – пять локаций Одессы, которые исчезли из городского ландшафта, но остались частью истории города.

Железнодорожный вокзал

Современный железнодорожный вокзал – один из символов Одессы. Но в конце XIX века на том же месте стояло другое здание.

Первый одесский вокзал возвели в 1884 году. Его архитектурная планировка напоминала букву "П". Это был тупиковый вокзал: поезда заезжали между двумя флигелями, где располагались платформы, и останавливались возле короткого поперечного корпуса. Во время Второй мировой войны, в 1944 году, здние было полностью разрушено. Нынешний вокзал построили только в 1952 году.

Трамвайные маршруты

Когда-то по улице Садовой курсировал трамвайный маршрут №23. На фото тех времен хорошо видны пути, пролегавшие мимо старых фасадов.

В 1965 году трамвай на этом участке заменил троллейбусный маршрут №2. Некоторое время рельсы оставались, но впоследствии их демонтировали. С тех пор по Садовой можно проехать только троллейбусом.

Биржевая (Думская) площадь

Здание кажется неизменным: знакомый цвет, часы, скульптурная группа "День и ночь". Однако изначально там находилась не мэрия, а Одесская биржа.

По проекту архитектора Франца Боффо, сооружение имело форму буквы "П", а торги проходили во внутреннем дворе. Впоследствии над двориком возвели крышу, и он превратился в холл административного здания. Внешне сохранился лишь первоначальный вид колонн.

26 июля 2024 года распоряжением главы Одесской ОГА Думской площади было возвращено историческое название Биржевая.

Вид с Приморского бульвара

На фото – вид с Приморского бульвара на лестницу, которую тогда еще не называли Потемкинской. В обиходе были названия Ришельевская, Бульварная, Николаевская или Гигантская. Памятник Ришелье уже был установлен.

На месте нынешнего Морского вокзала тогда стояла церковь святого Николая. Ее позже отстроили в измененном виде. Гостиницы "Одесса" в то время, конечно, еще не существовало.

Морской музей и утраченные коллекции

Здание, в котором находился Морской музей, изначально служило Английским клубом. Его возвели в 1842 году по проекту Торричелли. В разные годы оно несколько раз горело, но самый сильный пожар произошел в 2005 году – была уничтожена часть фондов и значительно повреждено само сооружение. Пожары в 2015 и 2016 годах только усугубили ситуацию.

Несмотря на это, удалось сохранить около 70 тысяч экспонатов. Сначала их временно разместили в помещении Морского вокзала, а затем – в музее порта имени Франца де Воллана.

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