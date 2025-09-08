Построили 200 лет назад: в сети показали архивные фото Говерлянской гати

Более двух веков назад на реках Черная и Белая Тиса, а также на их притоках, появились уникальные гидротехнические сооружения – деревянные плотины, которые местные жители называли "гатями". В научной и технической литературе употреблялись и другие названия – "кляузы" или "кляузуры", происходящие от немецкого слова klause ("ущелье", "перевал").

Одним из таких сооружений стала Говерлянская гать, расположенная на территории Черногорского природоохранного научно-исследовательского отделения Карпатского биосферного заповедника. Она считалась одной из самых совершенных и важных в своем роде. В сети обнародовали уникальные фото Говерлянской гати.

Со второй половины XVIII века лесопромышленная специализация Гуцульщины стала ведущей отраслью региона. Для транспортировки древесины по горным рекам строили сотни инженерных сооружений: запруды для сдерживания воды и искусственные водохранилища.

Мастера связывали деревья в плоты, которые назывались бокоры. Это была сложная и опасная профессия, но и довольно прибыльная. В 1920-х годах руководитель одного участка бокора мог заработать столько же, сколько стоила корова, – для гуцулов это были большие деньги. Недаром к местам заготовки и сплава съезжались люди со всего края. Плоты с древесиной плыли далеко – до венгерского города Солнок.

Плотина на реке Говерла подверглась реконструкции в 1938–1940 годах, а последний зафиксированный сплав состоялся в 1953-м. К концу 1950-х лесосплав на Закарпатской Гуцульщине окончательно прекратился.

С тех пор гати потеряли свою практическую функцию, но остались важным памятником истории и символом эпохи.

