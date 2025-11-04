Послевоенный Чернигов: в сети показали исторические фото

Чернигов, один из древнейших городов Восточной Европы, подвергся одним из самых ужасных разрушений во время Второй мировой войны. В августе 1941 года он оказался в эпицентре масштабных боев, поскольку немецкое командование придавало большое значение быстрому захвату города и форсированию Десны.

Массированные авианалеты, которые происходили до 25 августа 1941 года, превратили исторический центр в сплошные руины, уничтожив до 70% жилого фонда и большинство памятников. Несмотря на трагедию, уже в 1943 году началось героическое восстановление.

Сообщество в Facebook "Старый Чернигов" недавно опубликовало архивные фотографии, которые позволяют заглянуть в послевоенную жизнь города.

Последствия битвы за Чернигов

Опубликованные в сети фотографии отражают первые годы после освобождения города, которое состоялось 21 сентября 1943 года. На одном фото изображен Кинотеатр им. Щорса в 1946 году, который, как известно из исторических источников, был одним из первых восстановленных культурных учреждений.

Второй снимок фиксирует городскую пристань в 1950-х годах, символизируя постепенное налаживание мирной жизни и транспортного сообщения.

Эти фотографии являются прямым свидетельством масштабов боев 1941 года. Тогда, в августе, немецкие дивизии, включая танковую группу Гудериана, стремительно продвигались на юг, и Чернигов оказался в эпицентре стратегических событий. Немецкие войска придавали большое значение быстрому захвату города. Кульминацией стали массированные авианалеты 23–25 августа 1941 года, когда центр города охватил огромный пожар, а осколочные и фугасные бомбы разрушали здания и убивали людей.

После оккупации город стал ареной жестоких репрессий, включая массовые расстрелы в урочищах и организацию лагерей для пленных, где было уничтожено более 52 тысяч жителей и солдат. Только в 1943 году во время Черниговско-Припятской операции войска 13-й армии освободили город после ночного штурма 21 сентября.

Восстановление Чернигова после войны

После освобождения Чернигов был почти полностью разрушен, но уже с конца 1943 года началось его быстрое восстановление. Женщины-активистки создавали бригады, которые расчищали улицы от завалов и осваивали строительные профессии. За месяц был построен временный железнодорожный вокзал, а к концу 1944 года в городе работали 25 предприятий и 16 артелей.

Ключевым моментом стало принятие в феврале 1946 года постановления о "О восстановлении города Чернигова", на что были выделены значительные средства. Строительство велось по генеральным планам 1945, 1958 и 1968 годов. К 1950 году было восстановлено 89% довоенной жилой площади.

Большим достижением послевоенных десятилетий было спасение и восстановление исторических памятников, которые находились в полуразрушенном состоянии, включая Пятницкую и Екатерининскую церкви и Борисоглебский собор. В частности, восстановлением Пятницкой церкви занимался архитектор Петр Барановский, который решил воссоздать ее в первоначальном виде XI века.

В 1950 году был построен новый железнодорожный вокзал, а к 1964 году, несмотря на все трудности, в Чернигове уже заработала троллейбусная сеть — символ восстановления и развития городской инфраструктуры.

