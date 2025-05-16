Каким был послевоенный Чернигов: редкое фото

Чернигов – один из старейших городов Украины, истоки которого восходят к концу VII века. Он возник в месте слияния реки Стрижень с Десной и впоследствии превратился в мощный центр Киевской Руси.

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Город пережил немало войн и разрушений. Одна из редких фотографий, недавно опубликованная черниговским краеведом Александром Карпенко, позволяет увидеть, каким был центр Чернигова в период после завершения Второй мировой.

Снимок, сделанный в центре города, изображает фрагмент современной улицы Полуботка.

На фото видна поврежденная Пятницкая церковь, одна из архитектурных жемчужин Чернигова. Она серьезно пострадала во время боевых действий и на момент съемки еще не была полностью восстановлена.

Сейчас церковь выглядит несколько иначе – реставрационные работы вернули ей историческое величие.

Рядом с храмом – несколько небольших киосков. Эти временные сооружения были привычным элементом послевоенного городского быта.

На заднем плане виднеется церковь святых Михаила и Федора – еще один сакральный символ города. Ее наличие на фото создает глубокую композицию: два храма, две точки опоры для жителей, только что переживших ад войны.

История Чернигова

В средневековье Чернигов входил в число крупнейших городов Европы того времени. Столица одноименного княжества владела значительными территориями, которые охватывали современную Кубань, Керченский полуостров, земли Мурома, Рязани и часть Подмосковья.

В 1239 году Чернигов был разрушен монгольским нашествием и потерял свое прежнее значение. Однако уже в XVII веке город восстанавливает свое влияние, получив Магдебургское право и став административным центром Черниговского воеводства в составе Речи Посполитой. В эпоху Гетманщины Чернигов стал центром одного из важнейших казацких полков.

Благодаря поддержке гетмана Ивана Мазепы и просветительской деятельности архиепископов Лазаря Барановича и Иоанна Максимовича, город стал весомым центром образования, духовности и культуры на Левобережье. Именно здесь был основан Черниговский коллегиум – первое высшее учебное заведение в регионе.

Чернигов отличается от других городов богатством архитектурных памятников, в частности времен Киевской Руси и эпохи Гетманщины. Выдающийся историк Михаил Грушевский сравнивал город с итальянской Равенной, подчеркивая его исключительное культурное и историческое наследие.

Кстати, среди типичной советской застройки и современных многоэтажек Чернигова можно заметить аутентичные деревянные дома из прошлых веков. OBOZ.UA публиковал фотографии "кружевных" домов, создающих неповторимый стиль города.

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