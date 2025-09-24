Полтаву показали на старой гравюре: уникальное изображение 1804 года

Полтава – один из древнейших украинских городов, история которого уходит еще во времена Киевской Руси. В летописях она впервые упоминается под названием Лтава, а ученые считают, что поселение возникло в конце IX века на Ивановой горе.

Древние изображения Полтавы имеют особую ценность: они позволяют увидеть, как формировался облик города, его архитектурный и культурный образ. Недавно было обнародовано уникальное гравированное изображение Полтавы, датированное 1804 годом.

В Х–XIII веках город входил в состав Черниговского и Переяславского княжеств, пережил погром в начале XI века, однако во время монгольского нашествия 1240 года разрушений не претерпел. Зато в 1399 году Полтава была уничтожена после битвы с ордынцами Тимур-Кутлука.

В XVI веке Полтава находилась во владении литовского князя Витовта, а впоследствии – у семьи Глинских. В течение XV–XVI в. город подвергался нападениям крымских татар. В XVII в. Полтава принадлежала магнатам Речи Посполитой – Обалковскому, Конецпольскому, Вишневецкому.

Во время Освободительной войны середины XVII в. Полтава стала военно-административным центром Полтавского полка. Город известен строительством Крестовоздвиженского монастыря, летописями Самойла Величко и Григория Грабянки, поэзиями Ивана Величковского.

В 1709 году под Полтавой состоялась знаменитая Полтавская битва между войсками Карла XII и Ивана Мазепы с одной стороны и Петра І – с другой. Она определила дальнейший ход Северной войны и судьбу Украины.

В 1802 году Полтава получила статус губернского центра, началось активное градостроительство. Архитектурным украшением стал ансамбль Круглой площади.

В XIX в. Полтава стала центром украинской культуры и образования. Здесь действовали гимназии, институт благородных девиц, кадетский корпус, школы садоводства, библиотека и газеты. Важным экономическим фактором стала Ильинская ярмарка (с 1852 года).

В городе жили и учились Михаил Остроградский, Леонид Глебов, Михаил Старицкий, Николай Гоголь, Михаил Драгоманов и другие известные деятели.

