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Редкие исторические фото Черкасс: как выглядел город

Алина Милсент
История городов Украины
3 минуты
1,1 т.
Редкие исторические фото Черкасс: как выглядел город

Черкассы расположены на правом берегу Кременчугского водохранилища. Город был центром формирования Казаччины и принимал непосредственное участие национально-освободительной борьбе под руководством Богдана Хмельницкого и Колиивщины. XIX век стал для Черкасс периодом значительных изменений и трансформаций. Из провинциального городка Черкассы превратились в важный экономический центр.

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Сейчас это крупный промышленный центр и главный культурный центр целого региона. В сети появились редкие исторические фото Черкасс в XIX и начале ХХ века.

Редкие исторические фото Черкасс: как выглядел город
Редкие исторические фото Черкасс: как выглядел город
Редкие исторические фото Черкасс: как выглядел город
Редкие исторические фото Черкасс: как выглядел город

Во второй половине XIX века в Черкассах активно развивалась промышленность. Открылись сахарные, кирпичные заводы, лесопилки, табачные фабрики.

Редкие исторические фото Черкасс: как выглядел город
Редкие исторические фото Черкасс: как выглядел город

В целом город стал важным торговым центром благодаря своему расположению на реке Днепр. С давних времен здесь активно развивалась торговля зерном, лесом и другими товарами.

Строительство железной дороги явилось важной вехой в развитии города. Пути значительно улучшили транспортное сообщение Черкасс с другими городами, способствуя дальнейшему развитию промышленности и торговли.

Редкие исторические фото Черкасс: как выглядел город
Редкие исторические фото Черкасс: как выглядел город

Кроме того, на рубеже XIX-XX веков открывались новые школы и учебные заведения, развивалась культурная сфера, строились театры, библиотеки, организовывались различные мероприятия.

В 1815 году известный архитектор Уильям Гесте разработал новый генеральный план Черкасс, который предусматривал регулярную застройку и создание новых площадей и улиц.

Редкие исторические фото Черкасс: как выглядел город
Редкие исторические фото Черкасс: как выглядел город
Редкие исторические фото Черкасс: как выглядел город

Ландшафт исторической части города сформировали Замковая гора, где когда-то был Черкасский замок и многочисленные овраги в Сосновке. Большая часть города расположена на равнине. Действия советских строителей исказили природный рельеф днепровских холмов.

Редкие исторические фото Черкасс: как выглядел город
Редкие исторические фото Черкасс: как выглядел город

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