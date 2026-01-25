Полтаву показали на фото, которому более 100 лет: зафиксировали исторический момент

Архивные фотографии являются важным источником для изучения истории городов и общественных событий. Одна из таких фотографий, сделанная более ста лет назад, зафиксировала знаковый момент в жизни Полтавы.

Фото связано с чествованием памяти Ивана Котляревского. В этот день в городе проходили богослужения и возложение венков к памятнику писателю.

Фотография датируется 10 ноября 1913 года. Именно в этот день в Полтаве проходили мероприятия по случаю 75-й годовщины со дня смерти Ивана Котляревского – классика украинской литературы, автора "Энеиды" и одного из основоположников нового украинского языка.

На фото зафиксирован момент богослужения и возложения венков к памятнику писателю. Вокруг монумента собрались представители украинской интеллигенции, духовенства и общественности.

Особую ценность фотографии придает то, что среди участников мероприятия был Михаил Грушевский. Архивный снимок позволяет увидеть не только само событие, но и Полтаву начала ХХ века, атмосферу тогдашних торжеств.

