Полтава 100 лет назад: в сети появились фото популярного места

На старинной фотографии города Полтавы мы видим Орловский (он же Объединенный) банк, расположенный на углу нынешних улиц Соборности и Котляревского. Это одно из характерных зданий центральной части Полтавы, судьба которого отражает почти всю бурную историю города ХХ века.

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Снимок здания опубликовала Facebook-страница "Старая Полтава". Кадр был сделан в 1920-х годах. Очевидно, после 1922 года, ведь на здании мы видим советские символы, а значит, город уже попал под власть большевиков.

В целом же первое каменное одноэтажное здание на этом месте появилось еще в 1886 году. Это был дом в неоклассическом стиле, с пилястрами дорического ордера, аркатурой и изысканным растительным декором. Расположение на углу Александровской (нынешней Соборности) – главной торговой улицы города – с самого начала определяло его коммерческое назначение. Именно здесь находился офис полтавского отделения Орловского коммерческого банка, который на рубеже XIX-XX веков насчитывал девять сотрудников. В 1908 году банк вошел в состав Объединенного, и здание перешло к новому владельцу. Рядом в свое время располагалось фотоателье известного полтавского фотографа Иосифа Хмелевского – но это здание, к сожалению, не сохранилось.

Во время боев 1943 года здание банка выгорело, оставив лишь остов стен. В послевоенные годы его восстановили – но уже в стиле сталинского ампира и с надстройкой двух дополнительных этажей. Оригинальный неоклассический декор верхней части при этом был утрачен: исчезли вазоны, балюстрады, пологие фронтоны и люкарны. Сохранился лишь первый этаж с первоначальным архитектурным убранством – и именно он сегодня имеет статус памятника архитектуры местного значения, присвоенный в 1993 году.

Сейчас перекресток улиц Соборности и Котляревского – напротив ЦУМа – является одним из самых оживлённых в центре города. Пешеходная зона, кафе и магазины, расположенные вокруг, превращают этот квартал в постоянное место встреч жителей Полтавы.

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