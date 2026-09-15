Сумы около 100 лет назад: в сети показали архивное фото

У каждого города есть своя знаковая площадь, в Сумах она называется Покровской. Существует она по крайней мере с конца XVIII века и до сих пор служит центром притяжения для горожан.

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Удивительно, но ее внешний вид за последние примерно 100 лет изменился не так кардинально, как мог бы из-за вмешательства советских застройщиков. Какой была Покровская площадь в Сумах в начале XX века, показали на старинной фотографии, опубликованной в Facebook-сообществе "Сумы – история города".

Интересно, что эта площадь возникла не по чьему-то плану, а сама по себе – это пространство превратилось в естественный центр притяжения города. Здесь функционировал базар, который во время ярмарок разрастался до самых краев открытого пространства.

Свое название площадь получила в честь храма Покрова Пресвятой Богородицы. Каменное сооружение было построено в 1783-1890 годах, а в более раннюю деревянную церковь заходил философ Григорий Сковорода. К сожалению, до наших дней храм не сохранился – в 1932 году его взорвали большевики. Такая же участь постигла и Введенскую церковь, которая стояла рядом. Впрочем, большинство исторических зданий здесь все же уцелело.

Вплоть до 1970-х годов площадь считалась главной площадью Сум, и даже сегодня именно здесь сходятся сразу несколько центральных улиц – Соборная, Воскресенская и Кооперативная.

В начале ХХ века Покровская площадь переживала настоящий расцвет. Сумы тогда по праву называли "сахарной столицей" – город разбогател на сахарной промышленности, и площадь отражала это во всем: и в архитектуре окружающих зданий, и в уровне торговли.

На площади еще в 1899 году появился памятник сахарному промышленнику Харитоненко – одному из главных спонсоров городского развития. А напротив – здание земской управы 1886 года, фасад которого украшен кариатидами и башенным выступом. С 1920-х годов в нем функционирует краеведческий музей.

Сегодня Покровская площадь разделена на два сквера – Харитоненко и городской – и уже не воспринимается как единое пространство. Но если знать ее историю, этот уголок Сум начинает выглядеть совсем иначе.

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