По Крещатику ездили троллейбусы: в сети показали архивное фото центра Черкасс

Название Крещатик во всем мире ассоциируется с Киевом – именно так называется главная улица украинской столицы. Впрочем, это название не эксклюзивно. Так же называется и центральная улица Черкасс.

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Об истории черкасского Крещатика рассказывает издание "Черкасский хронограф". Его прошлое, пусть, не такое бурное, как у киевского тезки, однако тоже весьма интересное.

Первое упоминание об этой улице относится к 1879 году. Тогда она называлась Дахновская. Однако в 1893 году была переименована в Дубасовскую. Так в Черкассах пытались увековечить градоначальника Москвы Федора Дубасова. Вероятно, таким образом городские власти чествовали его участие в Русско-турецкой войне.

А уже в 1908 году улицу разделили на две. Часть до улицы Парадной (ныне Остафия Дашковича) получила название Дахновская, а остальная осталась Дубасовской. На этом переименования не завершились. В 1916-1919 годах первая часть получила название Николаевская из-за соседства со Свято-Николаевским собором. После этого в 1919 году две части снова объединили под названием улица Урицкого – в честь большевика и уроженца Черкасс Михаила Урицкого. Во время немецкой оккупации улица носила название Украинская, а в 1992 году вернула историческое название Крещатик, которое, вероятно, использовали еще раньше для всей близлежащей местности по аналогии с киевским Крещатиком.

Черкасский Крещатик, как и полагается главной улице, всегда был деловым, торговым, административным и финансовым центром города. Здесь можно найти магазины, банки, правительственные здания, гостиницы, кинотеатры. Среди архитектурных жемчужин сохранился построенный в 1892 году особняк Адриана Щербины – главы грабарской артели. Многие горожан знают его как здание ЗАГСа. Рядом, на месте нынешней школы №17, в 1904 году была частная женская Самойловская гимназия, которая состояла из трех одноэтажных домов. В центральном здании размещался бассейн с фонтаном. После революции здесь действовала фабрично-заводская семилетняя школа.

На месте современного Дома учителя когда-то стояла старообрядческая церковь, построенная на средства предпринимателя Каурова. В 1950-х ее перестроили под нужды заведения, которое находится здесь до сих пор.

Конечно, на центральной улице было много банковских учреждений. В царские времена самыми крупными были Общественный, Орловский и Минский банки. Здание Общественного банка, построенное в 1914 году по проекту Владислава Городецкого, сохранилось по сей день. Судя по надписи на фасаде, его построили в честь 50-летия Общественного банка в Черкассах (1864-1914). Находится оно по адресу Крещатик, 251 и сейчас там располагается редакция газеты "Черкасский край".

Если пройти по Крещатику дальше, можно увидеть Черкасскую филармонию, здание которой построили в 1950-х годах. Ранее на ее месте был постоялый двор с двухэтажной гостиницей, где обычно останавливались крестьяне, привозившие товары на центральный рынок Черкасс.

Следующим встречаем один из символов Черкасс. Отель "Славянский", бывший "УкрСоцБанк", или просто Голубой дворец. Сказочный дом несколько раз перекрашивали в разные цвета, прежде чем он приобрел современный вид. Кстати, на архивных фото здания можно увидеть специфическую контактную сеть – раньше по улице ходили троллейбусы.

Далее, под номером 225 на Крещатике находится имение предпринимателей Тиверовских, построенное в 1912 году. До революции на первом этаже здесь работали аптека, магазин и казино, а на втором – городской коммерческий банк. Следующим можно увидеть квартал между бульваром Шевченко, Крещатиком, улицами Дашкевича и Вишневецкого. Когда-то здесь находился городской рынок. Единственное сохранившееся с того времени здание – это Рыбные ряды, спроектированные Владиславом Городецким. Их построили в 1909 году во время очередной реконструкции рынка.

Еще один исторический памятник черкасского Крещатика – дом Цыбульских, ныне известный как музей "Кобзаря". Его построили еще в 1852 году и он стал первым в городе многоэтажным домом. Сейчас, вероятно, это старейшая постройка Черкасс. Она известна тем, что здесь останавливался поэт Тарас Шевченко.

На месте бывшего "Юного техника" когда-то стоял торговый дом предпринимателей братьев Тиверовских и Зильбермана с сыновьями. Если бы это здание сохранилось по сей день, оно могло бы составить достойную конкуренцию Голубому дворцу и особняку Щербины. Однако его постигла трагическая судьба – во время августовских погромов деникинцев в конце 1919 года здание разгромили. Впоследствии остатки полностью снесли, а в 1955 году на этом месте построили жилой дом, где впоследствии разместился "Юный техник".

Через дорогу, на месте современного медицинского колледжа, до революции стоял дом купца первой гильдии Абрама Житомирского. Он возвел его примерно в то же время, что и Цыбульские свою усадьбу напротив. В этом здании размещались Черкасский объединенный банк и крупный суконно-мануфактурный магазин.

В середине квартала между современными улицами Вишневецкого и Святотроицкой в 1902 году предприниматель Иван Яровой построил здание театра. К сожалению, во время революционных событий его уничтожил пожар. Впрочем, это была не единственная собственность Ярового на Крещатике. В следующем квартале он приобрел участок площадью 1,5 гектара, где создал коммерческий парк "Сад Яровых" с электрическим освещением – по тем временам настоящим техническим чудом.

На месте современного кинотеатра "Салют" стояло здание с небольшим концертным залом, а рядом – небольшой цирк. А из находящегося рядом парка можно было услышать звуки маршей, которые исполняли пехотные оркестры разных полков. В парке работали библиотека (но не та, которая ныне носит имя Леси Украинки) и биоскоп – устройство, демонстрировавшее серию фотографий, создавая иллюзию движения.

Напротив парка до сих пор стоят три старинных дома, известных под названием комплекс Школьникова. Хотя сейчас они выглядят запущенными, эти сооружения, как и подобные им, дают возможность заглянуть в Черкассы столетней давности. Комплекс принадлежал еврейскому купцу первой гильдии Шмерку-Мордуху Школьникову. На фронтоне главного здания сохранились только две цифры – "18…", так что точный год его постройки остается неизвестным. Дом соединяется арками с двумя другими зданиями, построенными в 1901 и 1909 годах. В 1916–1917 годах здесь размещалось Коммерческое и Общественное собрание, где проходили деловые встречи, балы, концерты для городской элиты, а также любительские театральные представления.

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