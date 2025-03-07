Хмельницкий в архивных фото: каким был город в XX веке

Хмельницкий имеет богатое историческое наследие, отражающееся в многочисленных архивных фотографиях, наглядно показывающих, как менялся город в течение XX века. Город, который когда-то назывался Проскуров, развивался от маленького торгового городка до современного областного центра.

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Архивные фотографии позволяют не только увидеть, как выглядел Хмельницкий в прошлом, но и глубже понять, как город развивался, изменялся и адаптировался к новым условиям. Сегодня, просматривая эти снимки, можно представить, каким был город десятки лет назад, и заметить, как он влиял на жизнь своих жителей.

OBOZ.UA предлагает посмотреть на некоторые ключевые моменты истории города через архивные снимки.

Старые еврейские кварталы Хмельницкого

Одним из наиболее интересных исторических районов Хмельницкого были еврейские кварталы, расположенные в пределах современных улиц Вайсера и Примакова. В XVII-XVIII веках это был район, где поселялись бедные евреи, преимущественно ремесленники и торговцы. Застройка была хаотичной и одноэтажной. К сожалению, эти старые дома не сохранились до наших дней, однако фотографии сохранили память об этих местах.

Ярмарочные дни на улице Каменецкой

Улица Каменецкая была главной магистралью, по которой двигались крестьяне к городскому рынку, особенно во времена ярмарок. В 19-20 веках ярмарки в Проскурове собирали большой поток людей из окрестных деревень. Продукты земледелия и животноводства привозились на ярмарку, и часто улица была переполнена людьми, которые создавали очереди. Ярмарки проводились до конца 1920-х годов, и это была немаловажная часть экономической жизни города.

Соборная улица: история застройки

Одной из центральных улиц Хмельницкого есть улица Соборная. Она начала прокладываться еще в 1824 году, и уже в XIX веке была покрыта брусчаткой. На фотографиях середины XX века можно увидеть, как эта улица выглядела в период с 1950-х по 1980-е годы, когда на ее месте появились многоэтажки. Единственным сохранившимся старинным элементом стал храм Рождества Богородицы.

Старый базар и улица Набережная

Фото старого базара на улице Набережной изображает район, являвшийся важным торговым центром города в XIX-XX веках. Именно здесь, на площади перед костелом Святой Анны, проходили ярмарки. Улица Набережная, известная ранее Малая Бужская, стала важной магистралью города. Позже, в 1965 году, ее переименовали в честь командира Виталия Примакова.

Первая городская арена: стадион "КИМ"

В 1926 году в Проскурове был построен первый городской стадион, известный под названием "КИМ". Это стало важным событием в развитии спорта в городе. Спортивный комплекс на ипподроме был оборудован с помощью молодежи и стадион быстро стал местом проведения многочисленных спортивных соревнований. В 1950 году был выстроен новый стадион "Динамо", а старое место постепенно превратилось в жилую застройку.

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