Некоторые дома остались только на фотографиях: исторические фото Винницы в ХХ веке

Винница на протяжении ХХ века претерпела значительные изменения. Возводили новые здания, прокладывали и расширяли улицы, многие сооружения были перестроены или утрачены.

Единственным свидетельством многих архитектурных объектов остались архивные фотографии, которые позволяют воссоздать вид города в разные периоды его развития. В сети появились исторические фотографии города.

Фотографии прошлого позволяют увидеть знакомые объекты в необычном виде. Доминиканский костел в разные времена подвергался реконструкциям, появилась арка при входе в Центральный парк, а рядом возвышалась вышка для тренировочных прыжков с парашютом.

Особенно показательны фото городских улиц и площадей. Центральная улица в 1955 году, улица Козицкого и праздничная иллюминация на Киевском мосту – эти места выглядят совсем иначе, чем сегодня. Там, где сейчас постоянное движение транспорта и толпы людей, когда-то можно было увидеть почти пустые пространства.

Южный Буг – река, являющаяся неотъемлемой частью городского пейзажа, также менялась. На фотографиях зафиксированы парусники, которые курсировали по Южному Бугу, а также последствия обмеления после аварии на Сабаровской гидроэлектростанции.

Фотографии советских времен отчетливо передают атмосферу того времени. В 1980-х годах в городе доминировали характерные для периода цвета и символы, а одним из важных объектов было здание Винницкого завода тракторных агрегатов.

Часть архитектурного наследия осталась лишь на фотографиях. Некоторые дома и памятники были снесены или перестроены. Фотографии из архивов становятся единственным свидетельством их существования.

