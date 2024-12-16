Каким был Чернигов в 40-х годах: редкие фото военного времени

Чернигов – один из древнейших городов Украины, основанный в конце VII века на месте впадения реки Стрижень в Десну. По оценкам историков, во времена Средневековья Чернигов был из крупнейших городов не только Киевской Руси, но и всей Европы. В 1239 году город был разрушен монголо-татарами, а в XVII веке получил Магдебургское право и статус центра воеводства в составе Речи Посполитой. Во времена казачества Чернигов был главным городом одноименного полка.

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Славится город многочисленными достопримечательностями времен Руси и Гетманщины. В сети появились архивные фотографии Чернигова периода Второй мировой войны.

В начале 1920-х и 1930-х Чернигов сохранил статус культурного центра. Здесь действовали Исторический музей, архив Научного общества Институт Народного образования, открыт театр им. Шевченко.

В период организованного советской властью Голодомора, в Чернигове по официальным данным умерло не менее 3602 жителей.

В годы Второй мировой войны город оказался под немецкой оккупацией. Многие местные жители были убиты или вывезены на принудительные работы в Германию. В январе 1942 г. в городе начала действовать группа подпольщиков, возглавленная А.А. Д. Михайленко, радиотехником. В первые месяцы 1942 г. подпольная группа во главе с н. С. Шарим действовала на заводе "Октябрьский молот".

В сети показали уникальные фото Чернигова периода немецкой оккупации.

21 сентября 1943 Чернигов заняли советские войска.

После Второй мировой войны Чернигов отстраивали и реконструировали по новому генеральному плану. А исторический город совсем перестроен в 1950–1955 годах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что также в сети опубликовали первые фото столицы Украины, сделанные британцем в 1852 году.

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