Набережную не узнать! В сети показали Черкассы в 60-х годах

Черкассы – город с глубокими историческими корнями. Известный с XIV века, он сыграл ключевую роль в становлении украинского казачества. Однако именно в ХХ веке город претерпел масштабную трансформацию – из провинциального городка он превратился в крупный областной и промышленный центр.

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В сети опубликовали архивное изображение набережной Черкасс, сделанное в 1960-х годах. На фото запечатлен вид прибрежной части города до масштабной трансформации, связанной с созданием Кременчугского водохранилища.

В ХХ веке город стал важным промышленным и транспортным узлом, особенно после получения статуса областного центра. Решающую роль в развитии городской инфраструктуры сыграло строительство Кременчугской ГЭС.

В 1961 году было образовано Кременчугское водохранилище. Это обусловило кардинальные изменения береговой линии Днепра в пределах Черкасс, в частности, застройку новой набережной, создание защитных гидросооружений, а также строительство мостового перехода через водоем.

Через вновь созданное водохранилище было построено самое длинное в Украине инженерное сооружение – автомобильно-железнодорожный мост с дамбой общей протяженностью до 15 км. Мост состоит из автомобильной части, железнодорожного полотна и пешеходной дорожки. Его протяженность – 1 174 метра. Со стороны Черкасс дамба имеет длину 0,9 км, со стороны Золотоноши – 10,5 км.

На третьем километре дамбы расположена железнодорожная станция Панское – на месте бывшей одноименной деревни, которая была затоплена водами водохранилища.

Опубликованное архивное изображение имеет историческую ценность, отражая состояние городской застройки до реализации масштабных инфраструктурных проектов. Фото демонстрирует особенности жизни прибрежной зоны Черкасс до затопления – в частности, традиционную малоэтажную архитектуру, бытовые дворы и ненарушенную береговую линию.

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