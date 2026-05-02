Львовскую площадь Рынок показали на уникальном фото: прошло более 110 лет

В социальной сети Facebook появилась уникальная историческая фотография, которая переносит зрителей в начало XX века. Снимок 1910 года запечатлел повседневную жизнь одной из самых известных площадей Львова в разгар торгового дня.

На фото четко видно атмосферу того времени — от простых уличных торговцев до характерной архитектуры австрийской эпохи. Это редкое изображение позволяет современным жителям и гостям города по-новому взглянуть на исторический центр Львова. Подобные фотографии становятся ценным свидетельством, как выглядел Львов более века назад.

Исторический снимок оживил прошлое площади Рынок

На переднем плане фотографии изображена женщина в традиционной одежде и платке, торгующая возле деревянного сундука на колесах, защищенного большим зонтом от солнца. Рядом с ней стоят двое босоногих парней. На заднем плане видна вывеска кофейни и красивая каменная застройка, типичная для львовской архитектуры того периода.

Площадь Рынок в начале XX века продолжала выполнять роль главного торгового центра города. Здесь наряду с дорогими магазинами и элегантными кафе для состоятельной публики активно велась мелкая уличная торговля. Продавцы с ручными тележками предлагали самые разнообразные товары, создавая особую, живую атмосферу старого Львова.

Этот снимок ярко демонстрирует социальный контраст австрийской Галичины: рядом с фешенебельными заведениями для буржуазии работали простые торговцы, часто небогатые мещане и крестьяне, которые приезжали в город на заработки. Мусор на мостовой, хорошо заметный на фото, свидетельствует, что снимок был сделан в самой гуще торгового дня, когда площадь была особенно многолюдной.

Сегодня площадь Рынок является одной из главных туристических достопримечательностей Львова, а старые фотографии помогают лучше понять, как сильно изменилось это пространство за более чем столетие.

