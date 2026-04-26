Каким был Львов в XIX веке: старые фото

Недавно обнародованные архивные фотографии в facebook-сообществе "Путешествие старым рубежом" позволяют заглянуть в прошлое Львова и увидеть знакомые локации в их первоначальном архитектурном образе. На этих кадрах зафиксировано не только эстетику старинных зданий, но и повседневный ритм жизни горожан тогдашней эпохи.

Видео дня

Особое внимание привлекает сердце города – площадь Рынок, которая уже тогда была эпицентром торговых связей и административного управления. Каждое фото является уникальным документом, демонстрирующим трансформацию городского пространства от средневековых основ до современного европейского центра.

Историческое сердце: тайны площади Рынок

Площадь Рынок, возникшая еще во времена княжения Льва Даниловича, в XIX веке продолжала оставаться главным центром общественной жизни.

Интересно, что само название является калькой с немецкого слова "ring", что означало круг или замкнутое пространство, вокруг которого формировалась застройка. На старых снимках можно увидеть, как площадь была замурована еще с XV века, а ее архитектурный ансамбль формировался под влиянием лучших мастеров ренессанса и барокко. Каждая каменица на площади имела свое уникальное название, часто связанное с фамилией владельца или специфическим декором фасада.

Важной деталью тогдашнего быта был продуктовый рынок, действовавший непосредственно на площади. Здесь торговали овощами, фруктами и цветами, а вокруг фонтанов со статуями античных героев всегда царило движение. Вода к этим фонтанам-скважинам подавалась через древние водопроводы, и они служили не только для украшения, но и для практических нужд торговцев и мещан.

Среди обнародованных фотографий выделяется здание на углу улиц Святого Лазаря и Богуславского, а также знаменитые каменицы центральной площади.

Одной из самых значимых является каменица Бандинелли, где еще в 1629 году открылась первая во Львове регулярная почта. Дом, украшенный изображениями дельфинов как символов успешной морской торговли, в XIX веке уже был настоящей достопримечательностью, сочетающей историю и функциональность.

В XIX веке эти здания принадлежали состоятельным семьям и знати, ведь право строить сооружения выше трех этажей с большим количеством окон имели только привилегированные слои населения. Эти ограничения в конце концов и создали тот узнаваемый узкий и вытянутый силуэт львовских домов, который мы наблюдаем на архивных кадрах сегодня.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.