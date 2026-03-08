Львов в начале ХХ века; каким был древний город. Фото

Львов в начале ХХ века был одним из важнейших городов Центрально-Восточной Европы. Его улицы объединяли разные культуры, языки и традиции, а архитектура напоминала о многовековой истории. В то время город переживал период активного развития и модернизации.

Здесь работали университеты, театры, типографии, выходили газеты на разных языках. Архивные фотографии позволяют увидеть, каким был Львов более ста лет назад.

Львов относится к древнейшим городам Украины. Его основал в середине XIII века князь Даниил Романович, а название город получил в честь его сына Льва. Первое письменное упоминание о Львове датировано 1256 годом.

Благодаря выгодному расположению на перекрестке торговых путей город быстро развивался. Здесь процветали ремесла, торговля и образование, а сам Львов постепенно стал важным экономическим и культурным центром региона.

На протяжении веков город входил в состав разных государств. В разные исторические периоды он находился под властью Королевства Польского, Австро-Венгерской империи, Российской империи и впоследствии Советского Союза. Именно эта сложная история сформировала многонациональный характер Львова, который ощущается в его культуре и архитектуре и сегодня.

В начале ХХ века Львов входил в состав Австро-Венгерской империи. Во Львове работали университеты, театры, литературные салоны, действовали различные научные и культурные общества. Здесь активно развивалось украинское национальное движение, а общественная жизнь была чрезвычайно насыщенной.

Город имел современную на то время инфраструктуру. По улицам курсировал электрический трамвай, работали банки, гостиницы и многочисленные магазины. Во Львове выходили газеты на украинском, польском, немецком и еврейском языках, что свидетельствовало о многокультурности городской среды.

Улицы Львова украшали здания различных архитектурных стилей – от классицизма до неоготики и модерна. Каменицы, театры, административные здания и храмы создавали неповторимый облик города.

На одной из архивных фотографий начала ХХ века изображен Пассаж Миколяша – одну из самых известных торговых галерей старого Львова. Здесь размещались многочисленные магазины, а на втором этаже работал кинотеатр "Синефон". Фото сделано со стороны улицы Коперника и датировано примерно 1907–1911 годами.

