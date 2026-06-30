Львов в конце XIX века: опубликованы уникальные фото

В конце XIX века Львов переживал период своего расцвета. В его развитие вкладывались значительные средства – здесь появились первые электрические трамваи, газовое и электрическое освещение, а также величественные архитектурные шедевры, такие как Оперный театр.

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Каким был город накануне Первой мировой войны, можно увидеть на старинных фотографиях, опубликованных на странице Facebook "Путешествие по старой границе". Даже по этим снимкам понятно, какая здесь кипела жизнь.

Самой оживленной мы видим Марийскую площадь – сейчас это часть площади Мицкевича. Она сформировалась в конце XVIII века, а историческое название получила в 1862 году в честь установленной здесь мраморной статуи Девы Марии, которая стала духовным и географическим центром этого пространства. К концу XIX века площадь превратилась в одну из самых престижных и красивых в городе, окруженную роскошными отелями, банками и кафе, где собиралась вся львовская элита.

Кадр этой локации, сделанный уже с другого ракурса, демонстрирует трамвайные пути. Электрический трамвай начал курсировать во Львове в начале лета 1984 года. Он до сих пор остается старейшей узкоколейкой в Украине. Хотя по улицам Киева электрические вагончики начали курсировать на два года раньше, все же сейчас столица пользуется ширококолейным электротранспортом.

На третьем кадре мы видим роскошный отель "Метрополь". Его строили в 1893–1894 годах как шикарное заведение для городской элиты и гостей Львова. Здание отеля располагалось на углу тогдашней площади Бернардинской и улицы Панской, 1 (сейчас это самое начало улицы Ивана Франко, 1, недалеко от площади Мытной и Галицкой). Здание относилось к чиншовым (доходным) каменным домам, которые массово возводились в конце века в стиле позднего историзма и неоренессанса. Здание сохранилось и по сей день, но в гораздо более скромном виде из-за последующих перестроек. Сейчас это жилой дом с коммерческими помещениями на первом этаже.

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