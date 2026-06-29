Все изменилось: в сети появилось архивное фото Чернигова

Осень 1943 года принесла Чернигову освобождение от нацистской оккупации. Но сам город в то время находился в плачевном состоянии, ведь страдал от последствий бомбардировок и боевых действий.

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Значительная часть зданий за это время была уничтожена или повреждена, коммуникации не функционировали – Чернигов нуждался в масштабной реконструкции. После завершения восстановления город стал совсем другим. Одно из мест, претерпевших кардинальные изменения, показали в Facebook-сообществе "Старый Чернигов".

В кадре мы видим участок бывшей улицы Шевченко (впоследствии – Ленина), которой сейчас уже не существует. На переднем плане стоит дом, принадлежавший Гирши Урину, а за ним расположен отель №1. Слева вдали можно разглядеть башню бывшего пожарного общества, где позже будет работать типография. После окончания Второй мировой войны, в ходе реконструкции города, этот участок улицы ликвидируют, а справа от упомянутого дома проложат бульвар в направлении будущего отеля "Украина".

Сейчас эта местность входит в ансамбль исторического центра Чернигова. Однако в ходе восстановления изменились её архитектурный стиль и этажность.

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