Львов показали в начале 40-х: архивные фото

Львов – один из старейших городов Украины, известный своей уникальной архитектурой, которая сочетает готику, барокко и сецессию. Его исторический центр внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Львов также славится своим богатым культурным наследием, будучи на протяжении веков важным центром для украинской, польской и еврейской культур.

Однако в первой половине 1940-х годов город Льва пережил один из самых сложных и трагических периодов своей истории, который навсегда изменил его лицо и судьбу жителей. Новые архивные фотографии, обнародованные в сети, проливают свет на то, каким был Львов во время военных конфликтов и оккупации. Эти редкие кадры фиксируют атмосферу жизни города на рубеже бурных исторических событий.

Львов в начале 1940-х годов

Обнародованные архивные фотографии воспроизводят драматические события и лица Львова в период советской и нацистской оккупаций.

Архивные фотографии, обнародованные сообществом "Старый Львов - Old Lviv", показывают город в начале 1940-х годов, когда он оказался в водовороте Второй мировой войны. Например, одна из фотографий 1941 года фиксирует разрушенные дома в начале улицы Дорошенко, что является свидетельством интенсивных боевых действий. Другой снимок, датированный 1942 годом, изображает площадь Мытную в период немецкой оккупации.

Согласно пакту Молотова — Риббентропа, Львов осенью 1939 года должен был войти в состав СССР. После непродолжительной осады Вермахтом, 22 сентября 1939 года польское командование сдало город Красной армии. Впечатления львовян от встречи с советскими "освободителями" были крайне удручающими из-за их внешнего вида и поведения. Вскоре, в октябре 1939 года, советская власть организовала опереточное Народное Собрание в помещении Оперного театра, где было провозглашено "воссоединение" западноукраинских земель с УССР. С этого момента началась волна массовых репрессий и депортаций украинского и польского населения в Сибирь.

22 июня 1941 года, с началом немецко-советской войны, войска НКВД, не имея возможности эвакуировать заключенных, осуществили уничтожение тысяч украинцев и поляков, преимущественно интеллигенции, во львовских тюрьмах, включая "Бригидки" и тюрьму на Лонцкого. 30 июня 1941 года в город вошла немецкая армия, а также батальон "Нахтигаль", укомплектованный украинскими националистами.

В тот же день, 30 июня 1941 года, на площади Рынок Украинское Национальное Собрание без разрешения немцев провозгласило Акт восстановления Украинского Государства. Этот шаг вызвал репрессии со стороны немецких властей: Степан Бандера был заключен в концлагерь Заксенхаузен. Немецкая администрация сразу же отметилась еврейским погромом и убийством львовских профессоров 3-4 июля 1941 года. Впоследствии Львов стал административным центром немецкого дистрикта Галичина, на территории города были созданы концентрационные лагеря, в частности Шталаг-328 на Цитадели и Яновский концлагерь.

В ответ на оккупационный режим, в 1943 году Роман Шухевич, который перешел в подполье, организовал переход украинских националистов в полесские леса на Ровенщину, что способствовало расширению структуры Украинской Повстанческой Армии (УПА). Трагической страницей истории стало истребление львовского гетто немцами в 1943 году, после чего город потерял свое еврейское население.

Летом 1944 года, на фоне наступления Красной армии, польская подпольная Армия Крайова начала операцию "Буря", пытаясь взять Львов до прихода советских войск. 27 июля 1944 года Красная армия полностью заняла Львов. После взятия города советское командование, пригласив руководителей Армии Крайовой на переговоры, арестовало их, что ознаменовало начало нового оккупационного режима. В ответ на это УПА начала подготовку к дальнейшей войне уже против советской власти.

