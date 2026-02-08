Кропивницкий в 70-х: в сети показали фото с особым шармом

Кропивницкий – это самобытный административный и культурный центр, расположенный в самом сердце Украины на живописных берегах реки Ингул. Город, основанный в XVIII веке как крепость святой Елисаветы, впоследствии пережил настоящую "золотую эру", став колыбелью первого профессионального украинского театра.

Видео дня

Сегодня этот промышленный центр насчитывает более 70 предприятий и славится своими международными связями с Болгарией, Германией и Китаем. Расположенный на Приднепровской возвышенности, город гармонично сочетает старые традиции с динамичным современным развитием.

Историческое наследие Кропивницкого отражено в его уютных улочках и многочисленных образовательных учреждениях. Его современное название чтит выдающегося драматурга Марка Кропивницкого, чье имя навсегда вписано в историю украинской культуры.

Недавно в социальной сети Facebook была обнародована серия редких фотографий, зафиксировавших вид города в 1970-х годах. На этих кадрах можно увидеть знаковые локации, которые претерпели необратимые изменения из-за градостроительных решений советской власти.

В частности, фотографии 1976 года демонстрируют последние месяцы существования известного дома Заславского, который впоследствии был взорван для расширения центральной улицы.

Также особую ценность имеют изображения "Большого моста" до его капитальной реконструкции.

История Кропивницкого

В период 1960–1980-х годов город, который тогда назывался Кировоград, стремительно наращивал свой экономический потенциал, удвоив количество населения. Именно в это время формировалась современная инфраструктура, строились заводы-гиганты вроде "Гидросилы" и "Красной звезды", а также открывались стратегически важные учреждения образования и культуры. Однако советский период был омрачен не только идеологическим давлением и репрессиями, но и беспощадным разрушением старинного внутреннего убранства городского театра во время ремонтных работ. Важной вехой 70-х стало решение проблемы постоянных затоплений прибрежных зон благодаря сооружению набережной.

После обретения Украиной независимости город прошел долгий путь трансформации, завершившийся историческим переименованием в 2016 году. Сегодня Кропивницкий является важным тыловым центром, который не только противостоит ракетным обстрелам врага, но и стал пристанищем для более 85 тысяч вынужденных переселенцев. В город релоцировались ведущие университеты из Мариуполя, Донецка и Херсона, что подчеркивает его статус устойчивого центра украинской идентичности. Современное лицо города сочетает в себе память об утраченной архитектуре 70-х и несокрушимость в борьбе за свободное будущее.

OBOZ.UA предлагает к просмотру фотографии из Кропивницкого, датированные 1940-ми годами.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.