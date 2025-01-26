Кропивницкий не узнать: старые фото города, несколько раз получавшее новое название

Кропивницкий – важный промышленный и культурный центр в центре страны. Город находится в пределах Приднепровской возвышенности, на берегах реки Ингул, где в нее впадают меньшие реки – Сугоклия и Биянка. Земли современного Кропивницкого и прилегающих территорий были владениями Запорожской Сечи, где казаки обустраивали зимовники.

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История города начинается в середине XVIII века и связана со строительством крепости святой Елисаветы. В сети появились старые фото Кропивницкого.

Кропивницкий – город, неоднократно изменявший название:

Елисаветград, Елисаветград – с 10 (21) февраля 1784 г. по 5 сентября 1924 г., за названием Елизаветинской крепости;

Зиновьевск – с 5 сентября 1924 г. по 27 декабря 1934 г., в честь Григорий Зиновьева;

Кирово – с 27 декабря 1934 года по 10 января 1939 года;

Кировоград – с 10 января 1939 года по 14 июля 2016 года.

Кропивницкий – с 14 июля 2016 года, в рамках декоммунизации и с целью увековечения украинского деятеля Марка Кропивницкого.

В XIX веке город стал активно развиваться, появились новые промышленные предприятия, торговые площади. Город стал важным транспортным узлом благодаря строительству железной дороги.

В 1882 году открыли первый украинский профессиональный театр, основателем которого был Марк Кропивницкий. Он был выдающимся драматургом, актером и театральным деятелем, внесшим значительный вклад в развитие украинской театральной культуры.

Во второй половине XIX века Елисаветград активно застраивался. Появлялись новейшие жилые районы, административные строения, публичные сооружения. В городской застройке совмещались элементы классицизма, модерна и других стилей.

Революционные события 1917 года не обошли тогдашний Елисаветград – город стал ареной борьбы между разными политическими силами.

1920-1930 годы – период социальных, политических и экономических трансформаций, когда город переживал глубокие изменения, включая индустриализацию и коллективизацию.

Во время Второй мировой войны город был оккупирован нацистскими войсками в 1941 году, и потерпел значительные разрушения.

После освобождения от немецких оккупантов началось восстановление города, ставшего областным центром.

Кропивницкий – город с богатой историей, прошедший через многочисленные этапы развития и перемен.

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