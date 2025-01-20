Какой была послевоенная Одесса: город на исторических фото

1950-60-е годы стали для Одессы периодом важных изменений и восстановления после Второй мировой войны. Город снова стал центром экономической и культурной жизни. Это десятилетие характеризуется не только восстановлением инфраструктуры, но и бурным развитием промышленности, культуры и социальной сферы.

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Рост промышленности привел к увеличению населения, что, в свою очередь, требовало модернизации жилищной и социальной инфраструктуры. Большое внимание было уделено строительству новых жилых комплексов. В сети показали, какой была послевоенная Одесса.

Одессит Дмитрий Хименко опубликовал целую серию уникальных кадров по своей личной фотоколлекции времен 1950-1960-х годов. Эти снимки предлагают уникальный взгляд на город, показывая его в разных, иногда неожиданных ракурсах. На фотографиях можно увидеть как известные локации, такие как Оперный театр, так и довольно колоритные бытовые моменты, например задний двор с висящим на сушке бельем. Кроме архитектурных пейзажей, на некоторых фото изображены люди, вероятно, друзья или родственники самого Хименко.

На первом плане – часть дома Маргулиса, далее – не сохранившийся до настоящего времени доходный дом Григория Маразли, построенный архитектором Бернардацци в 1890-е.

Дом Луцкого на пересечении улицы Маразлиевской и переулка Нахимова. В настоящее время дом потерял часть своих архитектурных деталей.

Карантинный спуск с улицы Канатной до Таможенной площади, фотография сделана до 1962 года. На фото справа – старое двухэтажное здание мастерских.

Уникальный ракурс, снятый с балкона на заднем дворе дома Маргулиса. Слева – задний фасад здания дворца студентов. На фоне белья видны храм святого Пантелеймона и Ильинская церковь возле железнодорожного вокзала и жилой дом на улице Успенской.

Перспектива Греческой улицы, снята с дома на Маразлиевской улице. На первом плане внизу виден дом, долгие годы стоявший во дворе в виде руин.

На этой фотографии – ресторан "Грот" на Ланжероне, 1960 год.

Пляж Ланжерон в те годы назывался Комсомольским. На фото – побережье еще до берегоукрепления, повсюду встречались оставшиеся после оползней известняковые глыбы.

На фотографии можно легко узнать здание Оперного театра. Фото сделано в период 1960-1962 гг.

Куликовое поле в 1960–1962 годах. На переднем плане – трамвай модели "КТМ1", обычно эксплуатировавшийся в составе из моторного и прицепного вагонов. В Одессе для обслуживания маршрутов №5 (к Аркадии) и №18 (на Фонтан) были сформированы специальные трехвагонные трамваи этой модели, состоявшие из двух моторных и одного прицепного вагона.

На заднем плане – старый бельгийский узкоколейный трамвай, вероятно, ходил тогдашним маршрутом №1 или №23 через улицы Канатную и Греческую, до улицы Пастера.

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