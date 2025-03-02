Кропивницкий более 50 лет назад: в сети показали архивные снимки

Кропивницкий — это не просто областной центр Кировоградской области, но и город с богатой историей, уходящий еще в средневековье. Основанный в 1754 году, он прошел через многочисленные изменения, сохраняя свою значимость и в культурной, и в экономической жизни Украины.

Видео дня

За более чем полторы сотни лет город стал свидетелем и участником важных исторических событий. Сегодня Кропивницкий продолжает развиваться, однако многие элементы его архитектуры и атмосферы все еще напоминают о древности.

OBOZ.UA предлагает узнать историю основания города и посмотреть архивные фото, сделанные более 50 лет назад.

История города Кропивницкий

Город был основан в 1754 году под названием Елисаветград в честь императрицы Елизаветы Петровны. Благодаря своему выгодному расположению на реке Ингул, город быстро развивался, став важным коммерческим и культурным центром. В XIX веке Елисаветград стал важной точкой на торговых путях, а также играл значительную роль во время военных кампаний того времени.

В середине XIX века Кропивницкий пережил свой "золотой" век. Благодаря своему стратегическому положению и индустриальному развитию город стал важным промышленным центром. Однако на его развитие не меньшее влияние оказали культурные события, среди которых особенно отмечалось открытие первого украинского профессионального театра в 1882 году, основанного Марком Кропивницким.

Революции и советский период

В XX веке город пережил периоды революций и перемен. Со времени Первых революционных событий до советской эпохи Кропивницкий претерпел значительные изменения. В этот период он был частью РСФСР и получил новое название - Кировоград. Город развивался в индустриальном направлении, но в нем сохранялось и свое культурное наследие.

Период независимости и современные изменения

С провозглашением независимости Украины в 1991 году Кропивницкий продолжил развиваться, акцентируя на образовании, культуре и экономике. В 2016 году город получил свое нынешнее название - Кропивницкий, почтив выдающегося украинского деятеля Марка Кропивницкого. Это стало частью процесса декоммунизации, который проходил по всей Украине.

Архитектурное наследие и современный вид

Город, который более 50 лет прошел через значительные изменения, сохранил свое уникальное архитектурное наследие. От исторических зданий до современных архитектурных проектов Кропивницкий является свидетелем многих важных этапов развития города. Сегодня его улицы хранят память о многочисленных поколениях, и в каждом уголке можно найти следы тех времен, когда город был центром культурного и промышленного прогресса.

Названия Кропивницкого

Город Кропивницкий на протяжении своей истории несколько раз менял свое название. Вот основные этапы:

Елисаветград, Елисаветград, Лизаветград, Лизавет - с 10 (21) февраля 1784 года по 5 сентября 1924 года. Город получил эти названия в честь Елизаветинской крепости, построенной в это время.

Зиновьевск – с 5 сентября 1924 года по 27 декабря 1934 года. Город был назван в честь Григория Зиновьева, советского политика, однако после его репрессии это имя стало ассоциироваться с негативным контекстом, и название города часто не упоминали или возвращали к предыдущему варианту Елисаветград.

Кирово – с 27 декабря 1934 года по 10 января 1939 года. В память о Сергее Кирове, одном из руководителей советской власти, город получил новое название.

Кировоград – с 10 января 1939 года по 14 июля 2016 года. В связи с образованием Кировоградской области город получил официальное название, которое сохранялось до процесса декоммунизации.

Кропивницкий – с 14 июля 2016 года, после внедрения процесса декоммунизации. Город был переименован в честь выдающегося украинского актера, режиссера и писателя Марка Кропивницкого, что стало символом чествования украинского культурного наследия.

OBOZ.UA подробно показывал, каким Кропивницкий был во второй половине XIX века.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.