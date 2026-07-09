Кременчуг на немецкой аэрофотосъемке 1943 года

Город Кременчуг в Полтавской области тяжело пережил немецкую оккупацию во время Второй мировой войны. Город оказался под контролем нацистов после ожесточенных боев, в результате которых понес значительные разрушения и человеческие потери.

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Некоторые из этих разрушений немцы зафиксировали сами. Как, например, на снимке современной площади Победы, сделанном с воздуха в 1943 году – его опубликовала Facebook-группа "Окрестности Кременчуга – история в фотографиях и статьях" со ссылкой на Бундесархив Германии. Кадр взят из отчета о деятельности начальника инженерной службы немецкой 8-й армии.

Аэрофотоснимок был сделан 30 сентября 1943 года. Подписью "Kirche" немцы обозначили на нем разрушенный Успенский собор. Чуть ниже можно увидеть Почтовый сквер с памятником "Борцам за власть советов", который не сохранился.

В кадр также попали дома, сохранившиеся до наших дней – банк, краеведческий музей и двухэтажный дом, где сейчас находится популярный в горо–де бар. А вверху слева видно здание бывшего Кременчугского уездного земства. Сейчас это жилой дом № 2 по ул. Коцюбинского.

Можно расшифровать и немецкие надписи, обозначающие улицы на этой фотографии. Так, Strasse O – это современная улица Соборная, Strasse P – ул. Ревенко, Strasse Q – ул. Павловская. Справа внизу, возле Почтового сквера, видна разрушенная ещё в 1941 году школа № 7, бывшее Уездное училище.

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