Каким был Ивано-Франковск в 30-х годах: фото с видом на ратушу

Ключевым местом любого европейского города является его ратуша, а в Ивано-Франковске она не просто самое узнаваемое здание, но и самое старое. За свою историю она менялась четыре раза: горела, разрушалась, восстанавливалась заново – и каждый раз возвращалась в центр городской жизни.

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Как выглядела франковская ратуша в 1938 году, показала Facebook-страница "Ретро Франковск". На снимке мы видим начало современной улицы Галицкой (в то время – Карпинского). Сейчас слева, на месте, где на снимке видны двухэтажные дома, находятся банк и кондитерская. А вот на дальнем плане виден еврейский квартал, который был разрушен в 1942 году, в разгар Второй мировой войны.

Первое деревянное здание ратуши в Ивано-Франковске было построено в 1666 году по инициативе основателя города Анджея Потоцкого. Ее быстро заменила более прочная деревянно-каменная башня в стиле ренессанс, где заседал городской совет и проводились судебные заседания.

Следующую, полностью каменную ратушу, построили на этом же месте в 1695 году по проекту архитектора Карла Бенуа – это было высокое здание с башней и куполом. Внутри размещались магистрат, суд, лавки для купцов и тюрьма. Эту ратушу уничтожил пожар в сентябре 1868 года, оставив от неё лишь железный каркас. Через два года на его месте заложили фундамент новой ратуши, которую достроили в 1871 году по проекту львовских архитекторов Атанасия Пшибловского и Филиппа Покутинского.

Третья ратуша – прямоугольная двухэтажная с высокой башней – пострадала во время Первой мировой войны и долгое время находилась в запущенном состоянии. Именно ее решили не восстанавливать, а заменить новой.

Четвертую ратушу, которая стоит и по сей день, начали строить в 1929 году и закончили в 1935-м, хотя внутренние отделочные работы продолжались до 1939-го. Автором проекта стал польский архитектор Станислав Треля. Здание получилось непохожим на своих предшественников: крестообразным в плане, с четырьмя двухэтажными крыльями и центральной башней высотой 49,5 метра. Верхнюю часть башни выполнили в виде гигантского военного шлема, а на уровне четвертого этажа установили бронзовых орлов. По стилю здание относится к конструктивизму с элементами ар-деко – одна из трех ратуш такого типа в Украине.

Несмотря на монументальный вид, магистрат в новой ратуше так и не разместился: после перестройки 1932 года помещение не соответствовало управленческим потребностям. В крыльях открыли магазины и недорогие рестораны, ратуша выполняла скорее символическую функцию.

С приходом советской власти здание переоборудовали под склады. А в 1957 году провели масштабную реконструкцию, в ходе которой сняли бронзовых орлов, и ратушу передали краеведческому музею, который работает здесь до сих пор. В 2000 году купол позолотили – сегодня это единственное в Украине светское сооружение с позолоченным куполом. В 2007 году на здании установили новые электронные куранты. В ноябре 2023 года для посетителей впервые за сто лет открыли подземелья.

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