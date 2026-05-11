Каменица, которой уже нет: уникальное фото Львова показали в сети

Старые фото Львова фиксируют атмосферу улиц, масштабы застройки, детали фасадов и пространство, которое впоследствии было изменено или утрачено. Такие фотографии имеют большую ценность для историков, краеведов и всех, кто интересуется прошлым.

Они позволяют сравнить древний вид города с современным и лучше понять, как формировался его архитектурный характер. Кроме того, подобные фото напоминают, что даже хорошо знакомые места когда-то были совсем другими.

В сети показали редкое фото Львова конца XIX – начала ХХ века, на котором можно увидеть здание, которое не сохранилось до наших дней. Здание стояло на углу улицы Коперника и площади Мариацкой – нынешней площади Мицкевича.

Вероятно, фотографию сделали в 1899–1901 годах, когда эта часть города еще имела совсем другой вид. Особую ценность фото имеет потому, что уже в 1909 году на этом месте появилась другая каменица, которая дошла до современности.

Именно эта локация является одной из самых узнаваемых в центре Львова, поэтому историческое фото вызывает особый интерес.

OBOZ.UA предлагает архивные фотографии, каким был Львов в конце XIX века.

