Старый Львов: в сети показали кофейню для писателей более 100 лет назад

Недавно обнародованное архивное фото 1912 года позволяет окунуться в атмосферу аутентичного Львова и увидеть одну из самых знаковых локаций того времени. На снимке зафиксировано знаменитое кафе "Монополь", которое более века назад было главным местом встреч творческой элиты и политических деятелей.

Это историческое здание находилось на современной площади Мицкевича, однако уже в том же году его снесли для сооружения известного дома Шпрехера.

Фотография визуализирует быт города в период его архитектурного расцвета. Благодаря находке из архивов NAC, современники могут воочию увидеть заведение, которое формировало культурное лицо тогдашнего Львова.

Фотографию опубликовали в Фейсбук-сообществе "Львов древний – фото, видео и истории". По архивным данным, история этого места началась еще в 1860-х годах с заведения Марии Добровольской, а уже в 1902 году новый владелец Францишек Гексель превратил его в современную кофейню "Монополь".

Заведение быстро получило статус культового благодаря своим именитым гостям. В частности, известно, что сюда часто заходил на чашечку кофе Иван Франко. Кроме Каменяра, за столиками "Монополя" можно было встретить:

Политиков: Болеслава Вислоуха;

Историков: Францишека Яворского и Богдана Януша;

Ученых: профессора Василия Щурата;

Художников: Ярослава Пстрака и Фредерика Паутча.

Кофейня располагалась на углу площади и улицы Валовой. 1912 год, которым датирована фотография, стал последним в истории этого сооружения. Дом был снесен, а на его месте возвели первую высотную каменицу Львова – дом Шпрехера.

Обнародованный кадр является важным документом эпохи, напоминающим об утраченном архитектурном наследии и золотом веке львовских кафе.

