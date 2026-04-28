В сети показали Львов в конце XIX века: архивные фото

Архивные фотографии, появившиеся в сети, позволяют воочию увидеть трансформацию ключевых локаций Львова во времена австрийского господства. На обнародованных фотографиях зафиксировано Проспект Свободы и Площадь Рынок в период их активного архитектурного формирования.

Эти кадры демонстрируют не только тогдашний вид зданий, но и особенности городского быта, в частности развитие общественного транспорта и первые шаги электрификации. Фотографии наглядно иллюстрируют превращение Львова в престижный европейский центр. Старые изображения помогают лучше понять корни современной элегантности главных улиц города Льва.

Проспект Свободы: от оборонных валов до престижного бульвара

Сегодняшний главный проспект города прошел долгий путь от болотистых окраин до эпицентра культурной жизни. В конце XVIII века после присоединения Галичины к Габсбургам старые оборонительные стены начали разбирать, что дало пространство для создания современных площадей.

Интересно, что на месте, где сейчас возвышается Оперный театр и памятник Тарасу Шевченко, когда-то пролегала река Полтва и стояли временные деревянные театры. Только в конце XIX века инженер Вацлав Ибянский спрятал реку в бетонный коллектор, что позволило расширить прогулочную зону и высадить новые аллеи.

Названия проспекта менялись в соответствии с политическими ветрами, отражая историю всего государства. В середине XIX века улица была разделена на четную и нечетную стороны, которые носили имена австрийских эрцгерцогов и польских гетманов. Именно в этот период здесь появились первые газовые фонари, а впоследствии – линии конного и электрического трамваев. Дома, которые возводились вдоль бульвара, стали украшением Львова, сочетая в себе изысканные черты неоренессанса, барокко и сецессии. Оперный театр, достроенный в 1900 году, стал финальным акцентом, который превратил проспект в настоящий урбанистический шедевр.

Кроме архитектурной значимости, проспект всегда был местом неформальных встреч, известных как "Корзо". Здесь функционировала так называемая "черная биржа", где коммерсанты ждали телеграммы из Вены у здания Галицкой сберегательной кассы. Даже в советские времена, когда бульвар переименовали в честь Ленина, он оставался центром сопротивления. Сегодня эта улица сохраняет статус самой престижной, где исторические дома гармонично соседствуют с современными кафе и банками.

Площадь Рынок: сердце самоуправления и архитектурная мозаика

Площадь Рынок на протяжении веков оставалась центром торговли и политического управления городом благодаря Магдебургскому праву. Первые мощеные улицы появились здесь еще в середине XV века, что было редкостью для тогдашней Европы.

До большого пожара 1527 года площадь была застроена фахверковыми деревянными домами, которые впоследствии уступили место каменным сооружениям. Отдельную роль играл "английский налог", который ограничивал ширину фасадов только тремя окнами, создавая условия для честной конкуренции среди мещан.

В эпоху Ренессанса и Барокко итальянские архитекторы превратили площадь в выставку искусства под открытым небом. Такие здания, как Черная каменица и Палаццо Бандинелли, стали символами состоятельности и вкуса львовской элиты тех времен. Владельцами домов были представители разных народов – от итальянцев до греков, что подчеркивало космополитический дух города. Каждая эпоха добавляла свои штрихи: от сдержанного классицизма австрийской ратуши до пышных скульптур на фасадах дворцов.

С установлением австрийской администрации вид площади снова обновился, появились правительственные здания в стиле ампир. Одним из ярких примеров тогдашней модернизации стал вход в пассаж Андреолли, который сохранил свой шарм до наших дней. Сегодня Площадь Рынок остается главным туристическим магнитом, где каждый камень дышит историей многих поколений львовян. Архивные фотографии напоминают нам, насколько важно беречь это наследие, которое выдержало испытание временем и сменой империй.

OBOZ.UA ранее показывал фотографии Львова ХІХ века.

