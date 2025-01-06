Каким был Ужгород в начале ХХ ст.: редкие фото города

Ужгород – один из древнейших городов Украины. Расположенный на берегах реки Уж, город на протяжении веков испытывал влияние разных культур и народов, что отразилось на его архитектуре, культуре и традициях.

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Точная дата основания Ужгорода неизвестна, однако археологические исследования показывают, что первые поселения на территории современного города возникли еще в X-XI веке. XX век стал для Ужгорода периодом кардинальных перемен, военных конфликтов и культурных трансформаций. В сети показали, каким был город 100 лет назад.

Ужгород издавна имел важное географическое положение, контролируя торговые пути. С XI века город находился во власти Венгрии. Поселение было укреплено крепостью и замком.

Позже Ужгород вошел в состав Австро-Венгрии, а XIV век здесь властвовал венгерский род Другетов, внесших значительный вклад в развитие города. Ужгород развивался как промышленный и культурный центр Закарпатья.

В 1919 году, после распада Австро-Венгерской империи и Первой мировой войны, Закарпатье вместе с Ужгородом вошло в состав вновь Чехословацкой республики.

В 1938 году в результате Первого Венского арбитража Закарпатье было передано Венгрии. После Второй мировой войны Закарпатье вместе с Ужгородом вошло в состав УССР.

В сети показали редкие фото площади Масарика 1930-х годов.

Сейчас это площадь Шандора Петефи. Здание построено в 1885 году. Раньше там находилось финансовое управление, а в 1939 году разместилась мэрия. В советское время здание переоборудовали в школу.

Это одна из визиток города – Липовая аллея. Фото датировано 1928 годом. По легенде чешские биологи, производившие подбор и посадку лип в Ужгороде, под одним из деревьев оставили послание будущему поколению, но где эта капсула точно никто не знает.

Еще одно редкое фото 1913 года. На фотографии – малый Уж. Мостики использовали для стирки белья.

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