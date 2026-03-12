Какой была Полтава в 70-х: архивные фото

Для города Полтава 1970-е годы были временем активной перестройки. На тот момент украинский город находился в составе СССР, который как раз занимался расширением программы возведения жилья и развития инфраструктуры для него.

Тем не менее, в Полтаве сохраняли также немало исторических зданий. Как выглядел город в самый разгар так называемого периода застоя, показали на винтажных фотографиях в Facebook-сообществе "Старая Полтава".

Так на снимке с проспекта Виталия Грицаенко (тогда назывался Первомайский) можно увидеть памятник защитникам Полтавы, возведенный в 1909 году в честь 200-летия обороны города накануне Полтавской битвы. Он имеет вид гранитного обелиска на пьедестале, на котором размещена фигура льва. Монумент сохранился до сих пор, однако с него убрали изображение российского имперского двуглавого орла. Кадр был сделан летом 1974 года.

На другом фото мы видим старый корпус Полтавской областной больницы имени Склифосовского. Он был возведен еще в начале 19 века. Фасад выдержан в классическом стиле. Интересно, что в этом здании в свое время работал писатель Иван Котляревский, который был попечителем больницы. Перед этим корпусом разбит небольшой парк, который заложили одновременно с возведением старого корпуса. Сейчас он имеет статус ботанического памятника природы местного значения. Некоторым деревьям, которые растут здесь, уже исполнилось по 200 лет.

