Какой Одесса была в 70-х: атмосферные фото

Одесса всегда была городом особого колорита, где переплетаются морской бриз, изысканная архитектура и неповторимый юмор ее жителей. Основанная как стратегический порт, она быстро превратилась в "Южную Пальмиру", став культурным и экономическим центром огромного региона.

Город славится своими катакомбами, монументальной Потемкинской лестницей и Оперным театром, который считается одним из самых красивых в мире. В 70-х годах прошлого века Одесса переживала свой расцвет как главный курорт и морские ворота тогдашнего государства.

Прогулка по Дерибасовской или отдых на "Привозе" уже тогда были обязательными пунктами программы для каждого гостя. Именно этот период запечатлелся в памяти многих как время стабильности, мороженого за копейки и белоснежных теплоходов в порту.

Недавно в Facebook-сообществе "Старая Одесса" появилась серия уникальных архивных снимков. Эти фотографии позволяют увидеть город глазами тогдашних прохожих, фиксируя моменты, которые уже давно стали историей. Каждый кадр — это отдельный рассказ о том, как выглядели привычные нам улицы и пляжи более сорока лет назад. Публикация этих фото стала настоящим подарком для краеведов, ведь некоторые объекты на них сохранились только на бумаге.

Вход в музей Морского флота (1973 год)

На фото 1973 года зафиксирован парадный вход в музей, который размещался в историческом здании Английского клуба, построенном еще в 1842 году архитектором Торричелли.

Это заведение, основанное моряком В. А. Ченцовым, было сердцем морской истории Украины, храня более 100 тысяч экспонатов: от якорей возрастом 900 лет до редких моделей судов. К сожалению, судьба здания оказалась трагической из-за серии пожаров, самый масштабный из которых в 2005 году фактически уничтожил уникальную экспозицию, включая штурвалы кораблей XVII века. Сегодня остатки коллекции рассеяны по другим фондам, а само здание остается немым напоминанием о былой славе.

Тираспольская площадь (конец 1970-х)

Фотография конца 70-х демонстрирует Тираспольскую площадь (тогда она называлась Площадь 1905 года).

Исторически эта локация возникла как часть тракта на Тирасполь, по которому двигались обозы с зерном к приморским складам. В 1910 году здесь снесли старый фонтан Тихова, построив взамен изящный трамвайный павильон в стиле модерн по проекту А. Минкуса. Однако именно в 70-х годах этот архитектурный шедевр признали мешающим автомобильному движению и снесли, установив взамен лаконичный рекламный куб, который и запечатлен на ретро-фото.

Пляж "Аркадия" (1970 год)

На третьем архивном кадре изображена самая популярная зона отдыха города – Аркадия, где в 1970 году проводились масштабные работы по благоустройству.

Фото демонстрирует специальную установку для намывки песка, что было необходимым шагом для расширения береговой линии из-за естественной эрозии. В то время Аркадия еще не была плотно застроена ночными клубами, а славилась своей зеленой центральной аллеей и широким песчаным пляжем.

